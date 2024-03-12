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Zirve tarihi verildi! Altın fiyatı için o saat senaryosu! 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları bugün ne kadar?

Altın piyasaları, son dönemlerde yaşanan önemli gelişmeler ışığında adeta bir yükseliş rüzgarı içerisinde. Fed Başkanı Powell'ın geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmaların ardından altın fiyatları adeta uçuşa geçerek tarihi zirvelere ulaştı. Özellikle gram altın, 2300 TL seviyesini aşarak rekor bir değere ulaştı. Bu durum, Kapalıçarşı başta olmak üzere, altın piyasasının nabzını tutan herkesin dikkatini çekiyor. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları, yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 13:22 Güncelleme 12 Mart 2024, 13:22
Zirve tarihi verildi! Altın fiyatı için o saat senaryosu! 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları bugün ne kadar?

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ABD'den beklenen enflasyon verisi, altın fiyatlarında yaşanacak dalgalanmalar açısından kritik bir öneme sahip. Ekonomistler ve piyasa uzmanları, bu verinin altın fiyatları üzerinde doğrudan bir etki yapabileceğini öngörüyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gibi isimler, piyasadaki mevcut durum ve gelecekteki beklentiler hakkında önemli yorumlarda bulunuyorlar. Bu yorumlar, yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yükseliş trendindeki altın fiyatları, yatırımcılara hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Piyasadaki hareketliliğin devam etmesi beklenirken, saat 16.30 gibi belirli zaman dilimlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yatırımcılar, bu dönemde stratejik kararlar alarak, piyasalardaki dalgalanmalardan en iyi şekilde faydalanmayı hedefliyor.

Altın piyasaları, global ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenir. Merkez bankalarının para politikaları, enflasyon oranları, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik kriz beklentileri gibi pek çok faktör, altın fiyatlarını etkileyebilir. Son dönemde yaşanan tarihi yükselişler, altın yatırımının cazibesini artırırken, yatırımcıların bu değerli metale olan ilgisini daha da güçlendiriyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının bu sene içinde tarihi rekorunu kırarak yatırımcısına kazandıracağını belirtiyor. Memiş'e göre, gram altının bu sene içinde ilk olarak 2 bin 500 TL, ardından 3 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, ons altın için de "bu yıl içinde 2350 dolar hedefi" öngörülüyor, bu da altın yatırımcıları için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Kuyumcu Hesabı! Mart Sonu Fiyatını Bugünden Açıkladılar!

Kapalıçarşı'nın kuyumcuları altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve geleceğe dair tahminleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır sektörde yer alan Altıntaş, altın fiyatlarının mevcut durumunu ve önümüzdeki dönem için beklenen trendleri değerlendirdi. Dolar kurunun etkisi altında şekillenen altın fiyatları, kuyumcuların tahminleri doğrultusunda seyrediyor. Ons altının desteklemesiyle 2.200 TL seviyelerinin görülmesi beklenirken, Mart ayının altın fiyatları açısından daha olumlu geçeceği öngörülüyor.

Şubat ayında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Mart ayında ons altının daha stabil bir seyir izleyeceği ve bu durumun gram altın fiyatlarını olumlu etkileyeceği belirtiliyor. Kuyumcular ayrıca Mart ayının ilk yarısında 2.250 TL seviyesinin test edileceğini ve ay ortasında bu fiyata ulaşılacağını ifade ediyor.

Mart Ayı için Beklentiler

Yılın ikinci ayında ons altında görülen dalgalanmaların, Mart ayında yaşanmayacağını ve bu durumun gram altın fiyatlarını hızlandıracağını, ayın ilerleyen günlerinde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Mart ayını 2.300 TL – 2.350 TL aralığında kapatacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler, yatırımcılara altın alım-satım kararlarında yol gösterici olabilir.

Altın Fiyatlarında ABD Durgunluğu! Veriler Beklemeye Geçirdi

Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve politikalar, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Son dönemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed)'nin faiz indirimine gitme ihtimalinin artması, altın piyasalarında önemli bir yükselişe neden oldu. Bu beklenti, altın yatırımcılarını harekete geçirirken, ons ve gram altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Ancak, ABD ekonomisinden gelen olumsuz istihdam verileri, bu yükselişin ivmesini durağanlaştırdı ve yatırımcıları temkinli bir bekleyişe sürükledi.

Fed'in Faiz Politikaları ve Altın Piyasaları

Fed'in olası faiz indirimleri, özellikle Haziran ayı yaklaşırken piyasalarda yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Faiz oranlarında bir azalma, genellikle altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırır. Çünkü düşük faiz oranları, yatırımcıların sabit getirili yatırım araçlarından elde edecekleri kazançları azaltır ve onları altın gibi alternatif yatırımlara yönlendirir. Bu dönemde, piyasada oluşan beklentilerin satın alınmaya başlaması, altın fiyatlarını hızla yükseltti.

ABD Ekonomisinden Gelen Veriler ve Etkileri

Fed'in faiz indirim kararları, ABD ekonomisinden gelen verilere göre şekilleniyor. Son açıklanan ABD işsizlik verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, ekonominin beklenenden daha zayıf olduğuna ve Fed'in faiz indirme kararını bir süre daha erteleyebileceğine yönelik bir görüş oluşturdu. İşsizlik oranındaki artış, ekonomideki toparlanmanın beklenenden yavaş olduğunu gösteriyor ve bu da altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin önüne geçebilir.

Canlı Altın Fiyatları

22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

22 Ayar Bilezik: Alış 2.193,08 TL, Satış 2.219,38 TL, Değişim % -0,67

Altın (ONS): Alış 2.176,75 $, Satış 2.177,02 $, Değişim % -0,27

Altın ($/kg): Alış 69.647,00 $, Satış 69.657,00 $, Değişim % -0,25

Altın (Euro/kg): Alış 76.182,00 €, Satış 76.193,00 €, Değişim % -0,25

Cumhuriyet Altını: Alış 15.724,00 TL, Satış 16.390,00 TL, Değişim % -0,32

Yarım Altın: Alış 7.873,00 TL, Satış 8.050,00 TL, Değişim % -0,61

Çeyrek Altın: Alış 3.912,00 TL, Satış 4.037,00 TL, Değişim % -0,91

Reşat Altın: Alış 15.756,47 TL, Satış 16.422,95 TL, Değişim % -0,12

Kulplu Reşat Altını: Alış 15.758,69 TL, Satış 16.425,20 TL, Değişim % -0,10

22 Ayar Altın TL/Gr: Alış 2.183,47 TL, Satış 2.308,85 TL, Değişim % -0,89

18 Ayar Altın TL/Gr: Alış 1.637,46 TL, Satış 1.637,67 TL, Değişim % -0,16

14 Ayar Altın TL/Gr: Alış 1.284,31 TL, Satış 1.699,41 TL, Değişim % -0,84

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 38.734,62 TL, Satış 39.366,41 TL, Değişim % 0,46

Kapalı Çarşı Beşli Altın: Alış 78.437,61 TL, Satış 79.993,32 TL, Değişim % 0,46

Gremse Altın: Alış 38.734,62 TL, Satış 39.633,05 TL, Değişim % 0,46

Ata Altın: Alış 15.978,03 TL, Satış 16.386,51 TL, Değişim % 0,46

Tam Altın: Alış 15.493,85 TL, Satış 15.804,74 TL, Değişim % 0,46

Küçük Altın ($): Alış 72.950,00 $, Satış 73.000,00 $, Değişim % 0,83

Has Altın: Alış 2.232,02 TL, Satış 2.232,19 TL, Değişim % -0,16

Hamit Altın: Alış 15.756,47 TL, Satış 16.422,95 TL, Değişim % -0,12

Altın yatırımında başarılı olmanın anahtarlarından biri, piyasaları sürekli olarak takip etmek ve güncel gelişmelere hızlı bir şekilde tepki verebilmektir. Ancak bu, duygusal kararlar vermek yerine, soğukkanlılıkla ve stratejik bir bakış açısıyla hareket etmeyi gerektirir. İslam Memiş gibi uzmanların analizleri, yatırımcıların bu süreçte bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Yatırımcıların, kendi finansal hedeflerini ve risk toleranslarını iyi anlamaları ve buna göre hareket etmeleri önemlidir.

Not: Bu makale, İslam Memiş'in yorumları ve altın piyasası analizleri hakkındaki haberlerden derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız
ve bir uzmana danışmanız önemlidir.

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