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"Böyle şansı s***" | Canavar anne Eylem Tok ile Timur Cihantimur'un kaza sonrasındaki küfürlü videosu ortaya çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza, adeta infial yarattı. Ucunun sosyal medya fenomenlerine kadar yayılan olayda Canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Kaçak ikili bugün New York’ta rahatlıkları ve kahkalarıyla kameralara yakalanırken akşam saatlerinde olayla ilgili flaş gelişme yaşandı. Türkiye'yi sarsan olayla ilgili yeni görüntüler geldi. Timur Cihantimur'un kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 00:28 Güncelleme 15 Mart 2024, 00:57
Böyle şansı s*** | Canavar anne Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü videosu ortaya çıktı!

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan dehşet dolu kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Canavar anne Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ise feci şekilde can verdi.

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ÖNCE MISIR'A SONRA ABD'YE KAÇTILAR
Eylem Tok, oğlunu alıp önce Mısır'a ardından Amerika'ya gitmişti. İkili hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkartıldı.

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Yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ile oğlunun kaçış planını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan şirket çalışanı Ayşe Ceren S.'nin polis tarafından elde edilen kamera görüntüleri soruşturma dosyasına konuldu.

OLAY SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Eyüpsultan'daki ATV kazasının ardından ilk kez ortaya çıktı.

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Eyüpsultan'da arıza yaptığı için emniyet şeridine çekilen ATV'lere çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C ve onu önce Mısır'a daha sonra ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok, New York'ta görüldü.

Manhattan'da taksi arayan anne ile oğlunu fark eden Gözde G., yaklaşarak fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarının çekildiğini fark etmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Eylem Tok ve T.C bindikleri taksiyle uzaklaştı.

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O anları görüntüleyen Gözde G. şunları söyledi: "13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum.aklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum. Taksi aramaya başladılar. Bindikleri taksinin plakasıyla beraber fotoğraflarını çektim. benim fotoğraf çektiğimi görünce muhtemelen başka bir sokakta o taksiden inmişlerdir. Sarı taksi kullandılar. Çocuğun üzerinde Türkiye'den kaçarken giydiği aynı kıyafetleri vardı.Kendileriyle konuşmadım. Yakalanmalarına yardımcı olmak için fotoğrafları hemen paylaşma çabasına girdim"

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KAZA ANINDAKİ KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI
Katil Timur Cihantimur'un olay yaşandıktan hemen sonra cep telefonu ile kaza yerini görüntülediği ve paylaştığı ortaya çıktı.

Katil Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşım ortaya çıktı!

Üstelik Cihantimur'un arabasını görüntülerken "Böyle şansı s****" diyerek küfür ettiği anlarda kaydedildi.

ŞİRKET ÇALIŞANI AYŞE CEREN S. TUTUKLANDI
Öte yandan soruşturma kapsamında cani anne Tok ile oğlu Timur'u kaza yerinden alıp önce eve götüren ardından da havalimanına bıraktığı belirlenen şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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