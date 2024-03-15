1 kaşık eklemek yeterli! Saçtaki kepek, egzama, dökülme, yağlanma sorunlarına çözüm: Herkesin mutfağında bulunuyor

Türk kahvesi ayrıca saçların parlaklığını artırır, saç tellerini nemlendirir ve saç köklerini güçlendirir. Bu da saçların daha hızlı uzamasını sağlar ve daha gür görünmesini sağlar.

Ancak, herkesin saç tipi farklıdır ve bazı kişiler Türk kahvesine karşı hassas olabilir. Bu nedenle, herhangi bir yan etki oluşmaması için uygulamadan önce bir uzmana danışılmalıdır.