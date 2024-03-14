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Aci ailesine bir şok daha: Ölen Anil Aci'nin Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı

Silivri’de kamyonet, arıza nedeniyle sağ şeride çeken otomobili tamir etmeye çalışan Anıl Aci’ya çarptı. 26 yaşındaki Anil Aci kazada hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aci’nın geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarparak öldürdüğü Oğuz Murat Aci’nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 17:55 Güncelleme 14 Mart 2024, 18:18
Aci ailesine bir şok daha: Ölen Anil Aci’nin Eyüpsultan’daki kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin kuzeni olduğu ortaya çıktı

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Kaza, 11 Mart'ta Silivri'de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.

Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İçen idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı. Meydana gelen kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci'nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜ 'RÜZGARIN ETKİSİYLE SAVRULDUM' DEDİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İçen verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Anıl Aci'nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

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