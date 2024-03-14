Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen kazada çarpıcı gelişme! Canavar anne ve oğlunun ABD’de görüntüleri ortaya çıktı

FENOMEN DETAYI Firar yolculuğunda rolü olan doktor babası Bülent Cihantimur'un tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu fenomen soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıktı. Kara para aklama soruşturmasında Dilan Polat'ın ardından soruşturulan Tayyargiler çifti de dosyaya girmişti.





Tayyargiller çifti soruşturmasındaki 13 şüpheliden biri de Bülent Cihantimur'du. Kanal D'nin özel haberine göre Cihantimur'un tıpkı diğer fenomenler gibi kara para aklama ve suç örgütüne üye olmakla suçlandığı öğrenildi.

Kazada yeni detaylar ortaya çıkarken 'tanınmış yazar' olduğu iddia edilen Tok'la ilgili de çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

KOCASINA ŞANTAJ MI YAPTI?

Bir aile babasının ölümüne neden olan oğlunu ABD'ye kaçırırken gözünü kırpmadan hareket eden ve vicdansızlığıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tok'un 17 veya 18 yaşında Bursa'da estetik cerrah olan Bülent Cihantimur'un yanında sekreter olarak çalışmaya başladığı iddia edildi. Cihantimur'un burada kara para işler yaptığı, Eylem Tok'un da asistan olarak çalıştığı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Eylem Tok'un şantaj yaparak Cihantimur'la evlenmiş olması.



Aile hakkında başka iddialar da söz konusu. Bunlardan bir diğeri ise canavarı evlat da aslında masum değildi. Timur Cihantimur'un ailece gittikleri otelde hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.