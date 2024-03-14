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Bursa, İnegöl'de kan donduran olay! 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın cansız bedeni ağaca asılı bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 8 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çakır isimli vatandaşın cansız bedeni bir ağaca asılı bulundu.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 20:36 Güncelleme 14 Mart 2024, 20:36
Bursa, İnegöl’de kan donduran olay! 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın cansız bedeni ağaca asılı bulundu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır'ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

8 gündür kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı bulundu!



İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'ndeki evinden 6 Mart'ta öğle saatlerinde ayrılan Mehmet Çakır bir daha geri dönmedi.



Ailesi, cep telefonu ile de ulaşamayınca hayatından endişe ettiği Mehmet Çakır'ın bulunması için jandarmaya ihbarda bulundu. Çakır için, AFAD koordinasyonunda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı, İHH ve İNDAK'tan oluşan 50 kişilik ekip bölgede arama çalışması başlattı.



Çalışmalar sürerken, 8 gün sonra bugün, vatandaşlar tarafından Yeniceköy Göleti mevkisinde Çakır'ın ağaca asılı cesedi bulundu. Mehmet Çakır'ın cesedi, savcılık incelemesinden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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