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Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır? Sahursuz oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Ramazan ayı, İslam aleminin ruhani derinliğin ve manevi arınmanın zirveye ulaştığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Oruç, bu kutsal ayın en önemli ibadetlerinden biri olarak, gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme ve bir takım fiziksel ihtiyaçlardan kaçınmayı içerir. Ancak, "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusu, özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sıkça gündeme gelir. Bu sorunun cevabı, hem dini kaynaklarda hem de pratikte aranmalıdır.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:16 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:16
Sahura kalkmadan oruç tutmak günah mıdır? Sahursuz oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

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Sahur, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüketilen son öğün olarak, oruç süresince enerji ve dayanıklılık sağlamak amacıyla oldukça önemli bir rol oynar. İslam aleminin dört bir yanında milyonlarca kişi, bu özel anı aileleriyle bir araya gelerek ve dua ederek geçirecek.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR? (DİYANET)

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097]).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MIDIR?

Günah değildir, ancak sahura kalkmak çok sevabdır. Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmak iyi olur. Sahura kalkmak orucun bir şartı değildir fakat sahura kalkmak ihmal edilmemelidir. Bir gerekçe ve mazeret bulunmadığı taktirde sahura kalkmak en güzelidir terk etmemek sahurun feyzinden mahrum kalmamak için sahur yapılması tavsiye edilmiştir.

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