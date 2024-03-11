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Hz. Muhammed (SAV) sahurda tercih ettiği besinler! Sahurda ne yenmeli? Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

Ramazan ayı, Müslümanlar için maneviyatın derinleştiği, birlik, beraberlik ve sabrın ön plana çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ayda oruç tutmak, sabahın erken saatlerinde yapılan sahur ile başlar. Sahur, oruçlu olunan uzun günlerde enerji sağlamak ve günü daha rahat geçirebilmek adına büyük bir öneme sahiptir. Peki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahurda neler tercih ederdi ve biz sahurda neler yemeliyiz? Bu soruların cevapları, sahur sofralarımızı daha bilinçli hazırlamamıza yardımcı olacaktır.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 11:13 Güncelleme 11 Mart 2024, 11:13
Hz. Muhammed SAV sahurda tercih ettiği besinler! Sahurda ne yenmeli? Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

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Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahurun sünnet olduğunu ve bereket getirdiğini vurgular. Sahurda tercih ettiği yiyecekler, sade ve besleyici özellikler taşır. Hadis-i Şeriflerde, Peygamberimizin hurma ve su ile sahuru tercih ettiği belirtilir. Ayrıca, arpa ekmeği gibi sade yiyecekler de O'nun sahurda tercih ettiği gıdalar arasındadır. Peygamberimiz, sahurun son anına kadar yemek yemenin önemine dikkat çeker ve bu vakitlerin dua için de çok kıymetli olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sahur pratiği, örnek alınacak bir model sunmaktadır. O, sahur öğünlerinde hafif ve enerji veren yiyecekleri tercih eder, bu sayede oruç süresince ibadetlerini sürdürebilirdi.

HZ. MUHAMMED SAHURDA NE YERDİ?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.), sahurda hurma ve su tüketmeyi tercih ettiği bilinmektedir. Onun sade ve mütevazı bir yaşam tarzı vardı. Sahurda ve iftarda hafif ve enerji veren besinleri tercih ederdi. Ayrıca, yiyecek bulamadığı zamanlarda yemeyi reddeder ve bulduğu yiyecekleri çevresindekilerle paylaşırdı. O, aşırılığa kaçmayı ve aşırılığı övmeyi kesin bir şekilde reddederdi. Hz. Muhammed'in bu davranışları, onun insanlara örnek olacak bir yaşam sürdüğünü gösterir ve Müslümanlar için takip edilmesi gereken bir model olduğunu vurgular.

SAHURDA TÜKETİLMESİ GEREKEN YİYECEKLER

Ramazan ayında sahurda tüketilebilecek besinler konusunda uzmanların önerilerine dikkat çekmek önemlidir. Sahurda tüketilen besinlerin, gün boyunca açlık hissini en aza indirecek şekilde seçilmesi önemlidir. İşte sahurda tok tutabilecek bazı yiyecekler:

Protein kaynakları: Yumurta, peynir, yoğurt, tavuk gibi protein açısından zengin besinler sahurda tok tutmaya yardımcı olabilir.

Lifli gıdalar: Tam tahıllı ekmekler, bulgur, yulaf gibi lifli gıdalar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.

Su içeriği yüksek gıdalar: Salatalık, karpuz, portakal gibi su içeriği yüksek meyveler ve sebzeler susuzluğu önleyerek tokluk hissi verebilir.

Yağlı gıdalar: Avokado, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynakları, tokluk hissini artırabilir.

Kuru yemişler: Badem, ceviz, fındık gibi kuru yemişler sağlıklı yağlar ve protein içerirler, bu da tokluk hissi sağlayabilir.

Lifli ve kompleks karbonhidratlar: Kepekli ekmek, bulgur pilavı gibi lifli ve kompleks karbonhidratlar sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.

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