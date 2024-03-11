Hz. Muhammed (SAV) sahurda tercih ettiği besinler! Sahurda ne yenmeli? Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sahurun sünnet olduğunu ve bereket getirdiğini vurgular. Sahurda tercih ettiği yiyecekler, sade ve besleyici özellikler taşır. Hadis-i Şeriflerde, Peygamberimizin hurma ve su ile sahuru tercih ettiği belirtilir. Ayrıca, arpa ekmeği gibi sade yiyecekler de O'nun sahurda tercih ettiği gıdalar arasındadır. Peygamberimiz, sahurun son anına kadar yemek yemenin önemine dikkat çeker ve bu vakitlerin dua için de çok kıymetli olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sahur pratiği, örnek alınacak bir model sunmaktadır. O, sahur öğünlerinde hafif ve enerji veren yiyecekleri tercih eder, bu sayede oruç süresince ibadetlerini sürdürebilirdi.