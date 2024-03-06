Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? 🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan Müslümanlar için sahur ibadeti önemli bir rutin haline gelirken, bazı konular da merak konusu olmaya devam ediyor. Sahurda ezan okunurken bir şey yemek orucu bozar mı sorusu, her yıl gündeme gelen bir tartışma konusu olarak dikkat çekiyor.