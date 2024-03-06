Sahurda, iftarda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? 🍶 İmsak vakti geçtikten ve ezan okunduktan sonra oruca niyet edilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan Müslümanlar için sahur ibadeti önemli bir rutin haline gelirken, bazı konular da merak konusu olmaya devam ediyor. Sahurda ezan okunurken bir şey yemek orucu bozar mı sorusu, her yıl gündeme gelen bir tartışma konusu olarak dikkat çekiyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için oruç tutma geleneği önemli bir ibadet haline geldi. Ancak her yıl gündeme gelen ve sahur ibadetini merak konusu yapan sorular arasında, "Sahurda ezan okunurken bir şey yemek orucu bozar mı?" tartışması dikkat çekiyor.
SAHURDA EZAN OKUNURKEN BİR ŞEY YENİR Mİ, İÇİLİR Mİ?
Ramazan ayında tutulan oruç sabah ezanı ile birlikte başlar. Sahur vaktinde sabah ezanının okunmasının ardından bir şey yiyip içilmez. Bu nedenle ezan okunduğunda niyet edilerek oruca başlanmalıdır.
Ne yiyip içiliyorsa bırakılmalıdır. Ramazan ayında sabah ezanı okunmasıyla oruca başlama vakti de başlamış olur.