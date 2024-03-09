PORSİYONLAR AYARLANMALI Oruç zeytin, hurma veya suyla açılmalı. Yemeğe biraz çorba ve salata ile başlanmalı. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine azar azar küçük porsiyonlar tercih edilmeli. Devamında etli sebze yemeği veya ağır olmayan et yemeği, biraz zeytinyağlı sebze yemeği, salata/söğüş, 1-2 dilim ekmek ya da küçük porsiyon pilav/makarna yenmeli. Yemek çiğnenmeli. İftardan sonra taze, kuru meyvelere öncelik tanınmalı, tatlı tercihi az şekerli hazırlanmış sütlü tatlılardan (sütlaç, güllaç, muhallebi), kompostolardan yana yapılmalı.





SAHURDA HAMUR İŞİ VE ŞEKERDEN UZAK DURUN

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan: Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi tokluk hissi sağlar. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gerekli. İftarda bir kerede yemek yerine, gece yatana kadar 2-3 öğün yapılmalı. Tek öğünde aşırı yemek yenilirse, kilo alınır. Her iki öğünden sonra, hemen yatağa girilmemesi, ev içinde de olsa hareket edilmesi uygun olur.



Sabah'ta yer alan habere göre, Memorial Bahçelievler Hastanesi Uzman Diyetisyen Nihan Yakut, "İftar saatinde orucu hurma veya incirle açmak uzun süre çalışmayan sindirim sistemine boşaltımı kolaylaştırmak açısından da destek verecektir. İftarın olmazsa olmazı yavaş yavaş yemektir. Genellikle hızlı yiyenlerde ani gelişen sağlık sorunları yaşanıyor." dedi.