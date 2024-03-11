Islak mendile 2 damla limon sıkın! Ne işe yaradığını öğrenince hep yapacaksınız

Son dönemde popüler hale gelen bu yöntem, limon ve ıslak mendilin güçlü bir birlikteliğini kullanıyor. Limonun doğal özleri ve ıslak mendilin pratikliği, ter kokularını hemen engelleyerek kullanıcıları ferahlatıyor.
Son dönemde popüler hale gelen bu yöntem, limon ve ıslak mendilin güçlü bir birlikteliğini kullanıyor. Limonun doğal özleri ve ıslak mendilin pratikliği, ter kokularını hemen engelleyerek kullanıcıları ferahlatıyor.
YAZ AYLARINDA TERLEME VE KOKULARLA BAŞA ÇIKMA REHBERİ
Limonlu Islak Mendil: İlk adım olarak, taze limon suyunu bir ıslak mendile sıkın. Limonun temizleyici ve ferahlatıcı özellikleri, ter kokusunu doğal bir şekilde maskeleyecektir.
Alternatif: Beyaz Sirke: Eğer limon bulunmuyorsa, evde bulunan beyaz sirkeyi kullanabilirsiniz. Sirkeyle ıslatılmış mendil de aynı etkiyi sağlayarak ter kokularını önler.
Kullanım: Hazırladığınız limonlu veya sirkeyle ıslatılmış mendili koltuk altınıza nazikçe sürün. Bu basit uygulama ile ter kokularından anında kurtulun.