Evin etrafındaki 3 kelimeyi bulmak için size 18 saniye süre! Bulamayanların IQ’su düşük çıkıyor

Gizli kelimeleri bulma oyunu her yaştan bireyin keyifle oynayabileceği, zihinsel aktiviteyi ve dikkati artıran bir bulmaca türüdür. Oyunun temel amacı görselde belirli bir süre içinde kamufle edilmiş kelimeleri bulmak. Ancak bu hiç de kolay değil. Çünkü bu kelimeler çizimin vuruşlarıyla öyle ustaca gizlenmiş ki ilk bakışta fark edilmesi neredeyse imkansız.