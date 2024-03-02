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Türkçe namaz duaları - Namaz sonrası dua etmek farz mı, dua nasıl edilir? Namaz sonrası okunan dualar...

Türkçe namaz duaları - Namaz, Müslümanların günde beş kez yerine getirdikleri, İslam'ın beş şartından biri olan ibadettir. Namaz ve namaz ardından edilen dualar, bireyin Allah ile olan manevi bağını güçlendirir ve ibadetini tamamlar. Ancak, namazdan sonra okunan duaların farziyeti konusunda genel bir yanılgı bulunmaktadır. Namazın kendisi farz, sünnet veya nafile olabilirken, namaz sonrası edilen duaların farz olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu dualar, kişinin içtenliğiyle ve samimiyetiyle Allah'a yönelik şükranını, isteklerini ve arzularını dile getirmesinin bir yoludur. Peki namaz sonrası dua etmek farz mı, dua nasıl edilir? Namazdan sonra okunan dualar neler?

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 19:30 Güncelleme 02 Mart 2024, 19:30
Türkçe namaz duaları - Namaz sonrası dua etmek farz mı, dua nasıl edilir? Namaz sonrası okunan dualar...

Namazdan sonra okunan duanın namaz kılan kişiler tarafından mutlaka okunması gereklidir. Okunmaması durumunda kişiler kılmış oldukları namazı Allah için kıldıklarını dile getirmedikleri için namazları kabul olmaz. Peki Namazdan sonra okunan dualar neler? Türkçe namaz duaları! Namaz sonrası dua etmek farz mı, dua nasıl edilir?

Namaz kılınmasından sonra okunacak dua, şöyledir:

• Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Alâ Rasulina salavat. Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber.

Namazdan sonra okunan duanın namaz kılan kişiler tarafından mutlaka okunması gereklidir. Okunmaması durumunda kişiler kılmış oldukları namazı Allah için kıldıklarını dile getirmedikleri için namazları kabul olmaz.

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua!

Namazın kılındıktan sonra Türkçe olarak okunabilecek dualar, çeşitli ve çok farklıdır. Namaz kılan kimseler, bu duaları bir yerden okuyarak etmeleri ile beraber içlerinden geldiği biçimde de edebilirler. Burada önemli olan Namazdan sonra okunan duanın ne olduğu ile beraber namaz kılmış kişilerin ne üzerine niyet ettikleridir. Bazı din hocaları tarafından namaz kılmış kişilerin okuyabilecekleri Türkçe dualar, şöyle sıralanmıştır:

• Allah'ım! Kıldığım namazımı, eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.

• Allah'ım! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip eyle.

• Allah'ım! Bana imanı sevdir ve onu bana güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Beni doğru yolda olanlardan eyle.

• Allah'ım! Senden, bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum.

• Allah'ım! Kulun ve elçin Hz.Muhammed'in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.

• Allah'ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.

• Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derdime deva niyaz ediyorum.

• Allah'ım! Dinî ve dünyevî hayatım, ailem ve malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

• Allah'ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.

• Allah'ım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.

• Allah'ım! Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım.

• Allah'ım! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.

• Allah'ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.

• Allah'ım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana yardım et! Sıkıntılara düşmemem konusunda da bana yardım et!

• Allah'ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur.

• Allah'ım! Bedenime, kulağıma, gözüme, bedenime sağlık ve afiyet ver.

• Allah'ım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

• Allah'ım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.

• Allah'ım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.

• Allah'ım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkâr eyle.

• Allah'ım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.

• Allah'ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.

• Allah'ım! Senden hidayet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum.

• Allah'ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum.

• Allah'ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

• Allah'ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

• Allah'ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.

• Allah'ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.

Namaz Sonrası Dua Etmek Farz Mı, Dua Nasıl Edilir?

Namazın bitirilmesinden sonra dua edilmesi farzdır. Bununla beraber, yani namazdan sonra okunan dua dışında, her farz rekatının kılınmasından sonra kişilerin "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun" demeleri gereklidir.

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