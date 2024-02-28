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Onlyfans fenomeni Sarem Uysal için istenen ceza belli oldu! Takipçileri arasında çocuklar da var

Fenomenler, para kazanmak amacıyla Türk aile yapısına karşı çok büyük bir tehdit oluşturan platformlarda müstehcen fotoğraflar yayınlamaya devam ediyorlar. Bu kişilerden birisi de Onlyfans fenomeni Sarem Uysal. Sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini yayınlayan ve video başına 200 dolar kazandığını belirten Uysal, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, fenomenin çocukların da bulunabileceği ortamda müstehcen görüntüler paylaştığı vurgulandı Fenomen hakkında istenen ceza da açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:08 Güncelleme 28 Şubat 2024, 10:26
Onlyfans fenomeni Sarem Uysal için istenen ceza belli oldu! Takipçileri arasında çocuklar da var

İnternet tabanlı ağlarda ortaya çıkan içerik ve içerik üreticisi çeşitliliği, internet dünyasının yalnızca eğlence ve haberleşme amacıyla kullanılmasının dışında yeni işlevlerin ortaya çıkmasına imkân tanıyor. Bu işlev çeşitliliği zaman zaman olumlu anlamda katkılar sunabilmekte ancak çoğu zaman ise olumsuz anlamda katkı sunuyor.

Onlyfans fenomeni Sarem UysalOnlyfans fenomeni Sarem Uysal

Bu olumsuz örneklere en büyük örnek ise müstehcenlik .Çıplaklığı ve çıplaklığı pazarlayan kimi web siteleri ve uygulamalar son zamanlarda etkisini bir hayli artırdı. Bu durum üzerine yetililer harekete geçti.

Bu kapsamda sosyal medya hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayan fenomenlere yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Onlyfans fenomeni Sarem Uysal lakaplı Yıldız H. de bu fenomenlerden birisi. Ekipler, Yıldız H.'nin müstehcen fotoğraflarını yayınladığı hatta para karşılığında sattığını tespit etti.



5 GÜN SONRA SALIVERİLDİ
Platforma çocukların da erişebileceğine dikkat çekilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sarem Uysal, 5 gün sonra itiraz üzerine salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ise dikkat çekti.

ÖDEMELER DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR
İddianamede 23 yaşındaki Sarem Uysal'ın Türkiye'de yasaklı olan Onlyfans isimli siteye üye olduğu, siteye üye olduktan sonra müstehcen videolar çekerek ücret karşılığında yayınladığı belirtildi. Bu siteden görüntüleri izlemek isteyen kişilerin fenomen kadına dolar üzerinden belirlenen ücretle üye olduğunu anlatan savcılık, bu sayede Yıldız H'nin yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğini kaydetti.



2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan araştırmayla Sarem Uysal lakaplı Yıldız H'nin cinsel içerikli görüntülerini ücret karşılığında izlettirdiği ifade edilen iddianamede şüphelinin 6 Ocak 2024 tarihinde tutuklanıp itiraz üzerine 5 gün sonra tahliyesine karar verildiği anlatıldı. Yıldız H'nin "alenen müstehcen yayın satmak veya kiralamak" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.



TAKİPÇİLERİ ARASINDA ÇOCUKLAR VAR
Sarem Uysal adlı kullanıcının sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu belirlenmişti.

Savcılık, çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği ve Yıldız H'nin içeriklerini gördüğünü belirterek tutuklanmasını istemişti.



VİDEO BAŞINA 200 DOLAR KAZANMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarem Uysal, ifadesinde Onlyfans'ta video başına 200 dolar kazandığını söylemişti. "Video başına 200 dolar talep ediyorum. Üye olmayan ve ücret ödemeyen göremez. Ancak telegram hesabı bana ait değil. IBAN bilgileri benim ancak rızam dışında Onlyfans'taki içeriklerim diğer sosyal mecralarda paylaşılmış" demişti.

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