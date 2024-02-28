Onlyfans fenomeni Sarem Uysal için istenen ceza belli oldu! Takipçileri arasında çocuklar da var





5 GÜN SONRA SALIVERİLDİ

Platforma çocukların da erişebileceğine dikkat çekilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sarem Uysal, 5 gün sonra itiraz üzerine salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ise dikkat çekti.



ÖDEMELER DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR

İddianamede 23 yaşındaki Sarem Uysal'ın Türkiye'de yasaklı olan Onlyfans isimli siteye üye olduğu, siteye üye olduktan sonra müstehcen videolar çekerek ücret karşılığında yayınladığı belirtildi. Bu siteden görüntüleri izlemek isteyen kişilerin fenomen kadına dolar üzerinden belirlenen ücretle üye olduğunu anlatan savcılık, bu sayede Yıldız H'nin yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğini kaydetti.





2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan araştırmayla Sarem Uysal lakaplı Yıldız H'nin cinsel içerikli görüntülerini ücret karşılığında izlettirdiği ifade edilen iddianamede şüphelinin 6 Ocak 2024 tarihinde tutuklanıp itiraz üzerine 5 gün sonra tahliyesine karar verildiği anlatıldı. Yıldız H'nin "alenen müstehcen yayın satmak veya kiralamak" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.





TAKİPÇİLERİ ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Sarem Uysal adlı kullanıcının sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu belirlenmişti. Savcılık, çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği ve Yıldız H'nin içeriklerini gördüğünü belirterek tutuklanmasını istemişti.