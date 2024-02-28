Marteniçka bileklik nasıl yapılır, ne zaman takılır? Marteniçka hikayesi nedir? Renklerin anlamı ne, hangi ipten yapılır?

Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde marteniçka larda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir.





Marteniçkaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.



Marteniçkalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ NASIL YAPILIR?

- Bileğin kalınlığına göre, istediğiniz bilek ölçüsünden biraz daha uzun gelecek şekilde hem beyaz hem de kırmızı ip kesiniz. Daha sonra beyaz ve kırmızı ipi uçları birbirine bağlayınız.

- Düğüm noktası ortada kalacak şekilde, bir elinizle kırmızı ipin boşta kalan ucundan kavrayınız ve ipi gerginleştiriniz.

- Diğer elinizle beyaz ipin boşta kalan ucundan tutunuz ve gerdirmeyi bırakmadan, beyaz ipi saat yönüne doğru çevirmeye başlayınız.

- İpi çevrilmekte zorlandığı anda gerdirmeyi bıraktığınızda kırmızı ve beyaz ipin birbirine dolandığını gördüğünüz zaman son aşama olarak diğer uca da düğüm atarak bilekliği kullanmaya başlayınız.