12:8’den ne aşağı ne yukarı çıkacak! Tansiyon hastalarına mucize besin önerisi! Kimse bilmiyordu

Yüksek tansiyon, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olup doğal çözümler arayışı her geçen gün artıyor. Limonlu su ve gökçe otu, doğanın sunduğu mucizevi özellikleriyle tansiyon düşürmede etkili bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...

GÖKÇE OTU: DOĞANIN ŞİFALI BİTKİSİ

Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Türkiye'de doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri bulunur. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi sağlık için faydalı bileşenler içeren gökçe otu, yüksek tansiyonun düşürülmesi, nabzın artırılması ve kalp ritminin hızlandırılması gibi özellikleriyle dikkat çeker.