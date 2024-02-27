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12:8'den ne aşağı ne yukarı çıkacak! Tansiyon hastalarına mucize besin önerisi! Kimse bilmiyordu

Günümüzde birçok kişinin karşılaştığı sağlık sorunlarından biri olan yüksek tansiyon, doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla yönetilebilir. Doğanın bize sunduğu mucizevi besinler, yüksek tansiyonla mücadelede etkili olabilir. İşte tansiyonla mücadele için en iyi iki besin...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 22:05 Güncelleme 27 Şubat 2024, 22:05
12:8’den ne aşağı ne yukarı çıkacak! Tansiyon hastalarına mucize besin önerisi! Kimse bilmiyordu

Yüksek tansiyon, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olup doğal çözümler arayışı her geçen gün artıyor. Limonlu su ve gökçe otu, doğanın sunduğu mucizevi özellikleriyle tansiyon düşürmede etkili bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...

GÖKÇE OTU: DOĞANIN ŞİFALI BİTKİSİ

Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Türkiye'de doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri bulunur. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi sağlık için faydalı bileşenler içeren gökçe otu, yüksek tansiyonun düşürülmesi, nabzın artırılması ve kalp ritminin hızlandırılması gibi özellikleriyle dikkat çeker.

GÖKÇE OTU'NUN FAYDALARI

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.
Damar sertliğini önler.
Sara ve akciğer kanamalarını durdurur.

Spazmları çözer.
Sindirimi kolaylaştırır.

GÖKÇE OTU ÇAYI TARİFİ!

Gökçe otu çayı hazırlamak için bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filiz ekleyip 10-15 dakika bekletilen çay, günde üç defa tüketilebilir. Ancak, aşırı tüketiminin zararlı olabileceği unutulmamalıdır.

Bilinç kaybına, kas güçsüzlüğüne ve ishale neden olabileceği için önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Ayrıca, ökseotu meyvelerinden uzak durulması önemlidir.

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