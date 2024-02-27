12:8’den ne aşağı ne yukarı çıkacak! Tansiyon hastalarına mucize besin önerisi! Kimse bilmiyordu

Yüksek tansiyon, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olup doğal çözümler arayışı her geçen gün artıyor. Limonlu su ve gökçe otu, doğanın sunduğu mucizevi özellikleriyle tansiyon düşürmede etkili bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...
Yüksek tansiyon, birçok kişinin karşılaştığı bir sorun olup doğal çözümler arayışı her geçen gün artıyor. Limonlu su ve gökçe otu, doğanın sunduğu mucizevi özellikleriyle tansiyon düşürmede etkili bir çözüm sunuyor. İşte detaylar...
GÖKÇE OTU: DOĞANIN ŞİFALI BİTKİSİ
Ökseotugiller ailesine ait olan gökçe otu, genç filizleri olan küçük bir çalıdır. Türkiye'de doğal olarak yetişen Adi ökseotu ve Zeytin ökseotu çeşitleri bulunur. Yapraklarında tanen, urson, inosit, saponin ve viscine gibi sağlık için faydalı bileşenler içeren gökçe otu, yüksek tansiyonun düşürülmesi, nabzın artırılması ve kalp ritminin hızlandırılması gibi özellikleriyle dikkat çeker.
GÖKÇE OTU'NUN FAYDALARI
Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.
Damar sertliğini önler.
Sara ve akciğer kanamalarını durdurur.
Spazmları çözer.
Sindirimi kolaylaştırır.
GÖKÇE OTU ÇAYI TARİFİ!
Gökçe otu çayı hazırlamak için bir bardak sıcak suya 1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve filiz ekleyip 10-15 dakika bekletilen çay, günde üç defa tüketilebilir. Ancak, aşırı tüketiminin zararlı olabileceği unutulmamalıdır.
Bilinç kaybına, kas güçsüzlüğüne ve ishale neden olabileceği için önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Ayrıca, ökseotu meyvelerinden uzak durulması önemlidir.