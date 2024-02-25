Dünyada yaşayan en büyük 12 canlı açıklandı! Tahmin edilemeyecek kadar devasa! 39 metre ve 200 ton...

MAVİ BALİNA

Mavi balina, sadece denizlerin değil, tüm dünyanın en büyük canlısıdır. 30 metreye kadar uzanabilen ve 200 ton ağırlığında olan bu devasa balina, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda muazzam bir güzellikle de öne çıkar.