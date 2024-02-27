1 gramını bile bulan bile servete kavuşuyor! 62 trilyon dolar kazanmak isteyenler fellik fellik onu arıyor

ÇIKIŞ işaretlerinde kullanılan trityum, tiyatro, okul ve ofis binalarında yaygın olarak bulunmaktadır. Atmosferde doğal olarak oluşan trityum, kosmik ışınların neden olduğu reaksiyonlar sonucu meydana gelir.

4. KALİFORNİYUM 252 - 1 GRAMI: 27 MİLYON DOLAR

Pratik kullanım alanı olmayan Kaliforniyum 252, nükleer reaktörlerde ve parçacık hızlandırıcılarda üretilir. Kaliforniya Üniversitesi'nde keşfedilen bu element, dünya genelinde nadir bulunan ve yüksek maliyetli bir madde olarak öne çıkıyor.

Bu değerli maddelerin 1 gramı bile dudak uçuklatan fiyatlarıyla, hem bilim dünyası hem de yatırımcılar için büyük ilgi kaynağı olmaya devam ediyor.