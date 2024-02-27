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1 gramını bile bulan bile servete kavuşuyor! 62 trilyon dolar kazanmak isteyenler fellik fellik onu arıyor

Dünya genelinde yıllardır süren araştırmalar ve çabalar sonucunda elde edilen birçok değerli maden ve madde, ekonomiler için büyük bir öneme sahip. Bu nadir bulunan hammaddeler, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda bilim dünyasında da büyük ilgi uyandırıyor.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 23:41 Güncelleme 27 Şubat 2024, 23:42
1 gramını bile bulan bile servete kavuşuyor! 62 trilyon dolar kazanmak isteyenler fellik fellik onu arıyor

Gümüş, altın, elmas ve daha birçok değerli madde, yüzyıllar boyunca oluşum süreçleri içinde derin yeraltı oluşumlarında meydana gelmiştir. Özellikle yer altı zenginliklerinin çıkarılması için gösterilen çaba ve teknolojik gelişmeler, bu değerli maddelerin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır.

1. ANTİMATTER (ANTİMADDE) - 1 GRAMI: 62 TRİLYON DOLAR

Dünyanın en pahalı maddesi olan Antimatter, muhtemelen gelecekte uzay yakıtı olarak kullanılabilir. Ancak bu teknoloji için pahalı ve ileri düzey bir gelişime ihtiyaç duyulmaktadır. Paul Dirac denklemi tarafından ortaya çıkarılan Antimadde, normal maddenin zıttı özelliklere sahip atomaltı parçacıklardan oluşur.

2. KUYRUKLUYILDIZ TOZU - 1 GRAMI: 28 MİLYAR EURO

"Stardust" uydusunun topladığı kuyrukluyıldız tozu, gram başına 28 milyar euro değerindedir. Amir Alexander tarafından açıklanan bu tozun, Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarına ait olduğu düşünülmektedir.

3. TRİTYUM - 1 GRAMI: 30.000 DOLAR

ÇIKIŞ işaretlerinde kullanılan trityum, tiyatro, okul ve ofis binalarında yaygın olarak bulunmaktadır. Atmosferde doğal olarak oluşan trityum, kosmik ışınların neden olduğu reaksiyonlar sonucu meydana gelir.

4. KALİFORNİYUM 252 - 1 GRAMI: 27 MİLYON DOLAR

Pratik kullanım alanı olmayan Kaliforniyum 252, nükleer reaktörlerde ve parçacık hızlandırıcılarda üretilir. Kaliforniya Üniversitesi'nde keşfedilen bu element, dünya genelinde nadir bulunan ve yüksek maliyetli bir madde olarak öne çıkıyor.

Bu değerli maddelerin 1 gramı bile dudak uçuklatan fiyatlarıyla, hem bilim dünyası hem de yatırımcılar için büyük ilgi kaynağı olmaya devam ediyor.

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