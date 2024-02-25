SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Süt yerine bunu koyun! Keki puf puf kabarmasını sağlayan tek yöntem

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kek, artık sıradanlıktan çıkıyor! Geleneksel tariflere alternatifler ekleyerek, kekinizi daha da lezzetli hale getirmek ister misiniz? İşte size kek yapımında süt yerine ekleyebileceğiniz ilginç alternatifler ve bu püf noktalarıyla lezzetin sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 15:56 Güncelleme 25 Şubat 2024, 15:56
Süt yerine bunu koyun! Keki puf puf kabarmasını sağlayan tek yöntem

Evde süt bulunmadığında dahi nefis bir kek yapmak mümkün! Ayrıca, kekinizin kabarmasını sağlamak ve puf puf bir dokuya ulaşmak için pratik ipuçları yer alıyor.

MADEN SUYUYLA HAFİFLİK KAZANIN

Süt yerine ekleyebileceğiniz ilk alternatif maden suyu! Kekinizi kabartmak ve hafif bir dokuya kavuşturmak için maden suyu kullanabilirsiniz. Bu özel dokusuyla kekiniz adeta bulut gibi hafif olacak.

SIRADIŞI LEZZET: YOĞURT

Yoğurt, kekinizde süt yerine kullanabileceğiniz bir diğer sıradışı malzeme. Yoğurt kullanmak, kekin kıvamını olumlu yönde etkileyerek ona yumuşaklık kazandırıyor. Ayrıca, yoğurt kekin içindeki yağı ve nemini dengeleyerek daha lezzetli ve gevrek bir kıvam elde etmenize yardımcı oluyor.

SÜTSÜZ KEK TARİFLERİ İLE KOLAYLIK

Evinizde süt bulunmuyorsa veya süt ürünlerine alerjiniz varsa endişelenmeyin! Sütsüz kek tarifleriyle kek yapımı artık daha kolay. Yoğurt ve süt kullanılmayan bu kek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İçerisine sevdiğiniz meyveli sosları veya kuruyemişleri ekleyerek lezzetine lezzet katabilirsiniz.

DİNLENDİRME SÜRESİNİN ÖNEMİ

Kek fırından çıkarıldıktan sonra, genellikle 5 ila 10 dakika kadar dinlendirilmelidir. Bu süre, kekin dış yüzeyinin sertleşmesini engellerken, iç kısmının sıkılaşmasına yardımcı olur. Uzmanlar, keki ılık bir rafa veya tel ızgaraya yerleştirilerek tamamen soğumasını sağlamanın, kekin içindeki ısının dağılmasını ve dengelenmesini sağlayarak daha homojen bir dokunun oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

ISI KONTROLÜ VE KABARAN KEK

Kekin kenarlarının kabarmamasının nedeni genellikle ısı kontrolü ile ilgili. Eğer ısı gereğinden fazla düşükse, kek içindeki hava kaçabilir ve kek kabarmayabilir. Bu durumu engellemek için doğru pişirme süresi ve sıcaklığına dikkat etmek önemli.

KABARAN KEKLERDE GAZ KAÇAĞINI ÖNLEME

Kabaran kekin sönmesinin nedeni genellikle içerisinde bulunan karbon dioksit gazının kaçmasıdır. Pişirme sürecinde gazlar genişler, hücre duvarlarını zayıflatarak kabaran kekin çökmesine neden olabilir. Bu durumu minimize etmek için ise keki fırından çıkardıktan sonra dikkatlice dinlendirmek gerekiyor.

1 kilosu 200 liradan başlıyor pazarda kapış kapış gidiyor! 1 avuç tüketmek vücuda format atıyor!1 kilosu 200 liradan başlıyor pazarda kapış kapış gidiyor! 1 avuç tüketmek vücuda format atıyor!
1 kilosu 200 liradan başlıyor pazarda kapış kapış gidiyor! 1 avuç tüketmek vücuda format atıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM’den Esenyurt’ta ’APO’ mitingi! CHP ittifak uğruna Öcalan’a özgürlük çizgisine geldi... Daha nelere boyun eğecekler?
Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye savunma sanayi alanında destan yazıyor: Yeni müjdeler yolda
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok projelerini açıkladı! Kızılay’a metro, emekliye 5 bin TL, öğrenciye burs, monoray-havaray...
Trabzonspor - Adana Demirspor | CANLI
Avrupa’da Putin korkusu! Economist sordu: Amerika olmadan kendini savunabilir mi?
İmamoğlu’nun Silivri mitinginde skandallar silsilesi! CHP’li Engin Altay DEM’e zafer işaretiyle selam çaktı
Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor
CHP’de kılıçlar 1 Nisan’a bileniyor! İmamoğlu tüm ekibini ve İBB bütçesini seferber etti: Özgür Özel’e ’imzalı’ kurultay tehdidi
Erken emeklilik reformu: Sigortası olmayan ev kadınları sosyal güvence imkanına kavuşacak! Bağ-Kur emeklilik prim şartı 9000’den 7200 güne düşecek
Marmara’da batan gemi hakkında son durum ne? Nene Hatun gemisi devrede! 11 dalgıçla arama
Son dakika: CHP ve DEM’in Esenyurt planı ortaya çıktı! İşte kirli ittifakın perde arkası! Ahmet Özer seçilirse mazbatayı alıp DEM’e geçecek
Kirli ittifakın fotoğrafı ortaya çıktı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri ’shop’ yalanına sarıldı! Takvim.com.tr yalanları tek tek çürüttü
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yine taşımalı miting skandalı: Katılan vatandaşlara 150 TL verildi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sakarya mitinginde önemli açıklamalar
İzmir’de üstü çizilen CHP’li Tunç Soyer, partisini bombaladı: Değişim sloganının altının boşaltılarak umutların sönümlendiğini görüyoruz
SON DAKİKA