Süt yerine bunu koyun! Keki puf puf kabarmasını sağlayan tek yöntem

Evde süt bulunmadığında dahi nefis bir kek yapmak mümkün! Ayrıca, kekinizin kabarmasını sağlamak ve puf puf bir dokuya ulaşmak için pratik ipuçları yer alıyor.

MADEN SUYUYLA HAFİFLİK KAZANIN

Süt yerine ekleyebileceğiniz ilk alternatif maden suyu! Kekinizi kabartmak ve hafif bir dokuya kavuşturmak için maden suyu kullanabilirsiniz. Bu özel dokusuyla kekiniz adeta bulut gibi hafif olacak.

SIRADIŞI LEZZET: YOĞURT

Yoğurt, kekinizde süt yerine kullanabileceğiniz bir diğer sıradışı malzeme. Yoğurt kullanmak, kekin kıvamını olumlu yönde etkileyerek ona yumuşaklık kazandırıyor. Ayrıca, yoğurt kekin içindeki yağı ve nemini dengeleyerek daha lezzetli ve gevrek bir kıvam elde etmenize yardımcı oluyor.