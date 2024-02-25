Süt yerine bunu koyun! Keki puf puf kabarmasını sağlayan tek yöntem

Evde süt bulunmadığında dahi nefis bir kek yapmak mümkün! Ayrıca, kekinizin kabarmasını sağlamak ve puf puf bir dokuya ulaşmak için pratik ipuçları yer alıyor.
Evde süt bulunmadığında dahi nefis bir kek yapmak mümkün! Ayrıca, kekinizin kabarmasını sağlamak ve puf puf bir dokuya ulaşmak için pratik ipuçları yer alıyor.
MADEN SUYUYLA HAFİFLİK KAZANIN
Süt yerine ekleyebileceğiniz ilk alternatif maden suyu! Kekinizi kabartmak ve hafif bir dokuya kavuşturmak için maden suyu kullanabilirsiniz. Bu özel dokusuyla kekiniz adeta bulut gibi hafif olacak.
SIRADIŞI LEZZET: YOĞURT
Yoğurt, kekinizde süt yerine kullanabileceğiniz bir diğer sıradışı malzeme. Yoğurt kullanmak, kekin kıvamını olumlu yönde etkileyerek ona yumuşaklık kazandırıyor. Ayrıca, yoğurt kekin içindeki yağı ve nemini dengeleyerek daha lezzetli ve gevrek bir kıvam elde etmenize yardımcı oluyor.
SÜTSÜZ KEK TARİFLERİ İLE KOLAYLIK
Evinizde süt bulunmuyorsa veya süt ürünlerine alerjiniz varsa endişelenmeyin! Sütsüz kek tarifleriyle kek yapımı artık daha kolay. Yoğurt ve süt kullanılmayan bu kek, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İçerisine sevdiğiniz meyveli sosları veya kuruyemişleri ekleyerek lezzetine lezzet katabilirsiniz.
DİNLENDİRME SÜRESİNİN ÖNEMİ
Kek fırından çıkarıldıktan sonra, genellikle 5 ila 10 dakika kadar dinlendirilmelidir. Bu süre, kekin dış yüzeyinin sertleşmesini engellerken, iç kısmının sıkılaşmasına yardımcı olur. Uzmanlar, keki ılık bir rafa veya tel ızgaraya yerleştirilerek tamamen soğumasını sağlamanın, kekin içindeki ısının dağılmasını ve dengelenmesini sağlayarak daha homojen bir dokunun oluşmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.
ISI KONTROLÜ VE KABARAN KEK
Kekin kenarlarının kabarmamasının nedeni genellikle ısı kontrolü ile ilgili. Eğer ısı gereğinden fazla düşükse, kek içindeki hava kaçabilir ve kek kabarmayabilir. Bu durumu engellemek için doğru pişirme süresi ve sıcaklığına dikkat etmek önemli.
KABARAN KEKLERDE GAZ KAÇAĞINI ÖNLEME
Kabaran kekin sönmesinin nedeni genellikle içerisinde bulunan karbon dioksit gazının kaçmasıdır. Pişirme sürecinde gazlar genişler, hücre duvarlarını zayıflatarak kabaran kekin çökmesine neden olabilir. Bu durumu minimize etmek için ise keki fırından çıkardıktan sonra dikkatlice dinlendirmek gerekiyor.