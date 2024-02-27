Büyük İstanbul depremi ne zaman? Yeniden deprem olur mu, kaç şiddetinde? Yakınımdaki depremler listesi...

MARMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU? Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmazdı.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? 17 Ağustos depreminin üzerinden 24 yıl geçti ancak yaşanan acılar yüreklerden silinmedi. Marmara bölgesinin halen 1999 yılındaki depremin yorgunluğunu yaşadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kuzey kolu kırması için gereken 6 milyarlık giga tonluk gücü toplamadan deprem yapamaz" dedi. Ercan, olası yeni bir İstanbul depreminin ise 2045 yılından önce gerçekleşmesinin beklenmediğini belirtti. Buna göre olası yeni bir İstanbul depreminin ise 2045 yılından önce gerçekleşmesi öngörülmektedir. İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR? Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmıştır.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi. İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor. Alman uzmanlar Marmara depremi hakkında açıklamalarda bulundu. 14 binden fazla deprem inceleyen ikili, Marmara Denizi'nde yer alan fay segmentlerinin kilitlendiğini, beklenenden daha büyük depremler olma ihtimalini dile getirdi.

250 YILDA BİR OLUYOR Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nden (GFZ) sismoloji uzmanları Dirk Becker ile Marco Bohnhoff, Türkiye'deki tektonik yapıyı incelediler. Beklenen Marmara Depremi hakkında açıklamalarda bulunan ikili, beklenen depremin bilinmeyenlerinden bahsettiler. Araştırmada, Avrasya ve Anadolu tektonik levhaları arasındaki sınır barındıran Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Ana Marmara Fayı'nın uzun süredir sakin kaldığını dile getiren ikili, aktifleşmeyen Ana Marmara Fayı'nın "gecikmiş olduğu" kanısına vardılar.