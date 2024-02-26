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Seçil Erzan'ın arama geçmişi ortaya çıktı! Kaçma yollarını aradı... Hangi ilaç öldürür?

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandıran Seçil Erzan ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Seçil Erzan'a ait 117 bin 334 mesajı ve çok sayıda fotoğrafları incelendi. Seçil Erzan'ın farklı tarihlerde yaptığı arama geçmişinde intihar ve kaçmanın yollarını aradığı görüldü. İşte o şok arama geçmişi...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 14:20 Güncelleme 26 Şubat 2024, 14:35
Seçil Erzan’ın arama geçmişi ortaya çıktı! Kaçma yollarını aradı... Hangi ilaç öldürür?

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı olayla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

SEÇİL ERZAN'IN ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI
Davanın tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın farklı tarihlerde yaptığı arama geçmişinde intihar ve kaçmanın yollarını aradığı görüldü.

Davanın sanıklarına ait 13 dijital materyal, 8 flash bellek, 2 hard disk üzerinde yapılan incelemeler tamamladı.

TELEFONLARINI SIFIRLAMIŞLAR
200 sayfalık bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın 117 bin 334 mesaj ve fotoğrafları incelendi.

Diğer sanıklar Nazlı Can'ın 16 bin 873 mesajı, Atilla Yörük'ün 3 bin 714 mesajı, Ali Yörük'ün ise bin 783 mesajı ve arama kayıtları incelendi.

Seçi Erzan'ın telefonuSeçi Erzan'ın telefonu

Sanık Ali Yörük ve Atilla Yörük'e ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından 9 Nisan 2023'te telefonlarını sıfırladıklarını, öncesine ait çok az sayıda veri olduğu tespit edildiği ve birkaç kişiye "Telefon değiştirdim" dedikleri tespit edildi.

SİLİNMİŞ FOTOĞRAFLAR GERİ GETİRİLDİ
Erzan'ın telefonunda birçok silinen fotoğraf geri getirildi. Fotoğraflarda ajanda üstüne yazılmış isim ve alınan para miktarlarının yazıldığı görüldü. Ayrıca WhatsApp yazışmalarında Emre Çolak'ın Seçil Erzan'a 7 Nisan'da "Seçil hanım bekliyorum 2 saat oldu", "Şaka mı yapıyorsun" dediği görüldü.

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ARAMA GEÇMİŞİ ŞOKE ETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre Seçil Erzan'ın kaçma planı yaptığı yaptığı ve intiharı düşündüğü ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın arama geçmişiSeçil Erzan'ın arama geçmişi

Erzan'ın farklı tarihlerde internet arama geçmişinde "Hangi ilaç öldürür", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Şuçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehiri insanı kaç saatte öldürür", "Nasıl intihar edilir", "Kendini asma", "Bilekleri kesmek" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

İDDİANAMEDE NE DENİLİYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

FUTBOLCULARI KANDIRDI
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

SANIK SEÇİL ERZAN'IN 252 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.

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