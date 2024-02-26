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İlk teravih ne zaman, hangi gün 2024? İlk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi 2024!

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, oruç ibadetlerine hazırlık yapmaya başladı. Her yıl olduğu gibi, 2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı da merak konusu oldu. İslam takvimine göre, Ramazan ayı hilalin görülmesiyle başlar. Peki, ilk teravih ne zaman, hangi gün 2024? İlk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayın kaçında başlıyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 26 Şubat 2024, 15:38
İlk teravih ne zaman, hangi gün 2024? İlk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi 2024!

Ramazan ayının başlama tarihi, İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenir. "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan, yakın bir zaman sonra Müslümanlar için manevi bir yolculuğa dönüşecek. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte, ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak ve ardından Müslümanlar ilk oruçları için gece sahura kalkacaklar.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayı başlıyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2024 yılının ilk orucu 11 Mart günü tutulacak. 11 Mart gecesi kalkılacak sahur ile niyet edilecek ve 11 Mart akşam ezanı ile birlikte ilk oruç açılacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

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