İlk teravih ne zaman, hangi gün 2024? İlk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayın kaçında başlıyor? Diyanet takvimi 2024!

Ramazan ayının başlama tarihi, İslam aleminde büyük bir heyecanla beklenir. "On bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan, yakın bir zaman sonra Müslümanlar için manevi bir yolculuğa dönüşecek. Ramazan'ın başlamasıyla birlikte, ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak ve ardından Müslümanlar ilk oruçları için gece sahura kalkacaklar.