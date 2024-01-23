"Yüksek karlı gizli fon" vurgununda yeni bilirkişi raporu! Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın mesajları ortaya çıktı

Bilirkişi raporuna göre sanık Arda Turan'ın, "Seçil'cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim." şeklindeki mesajına Erzan, "Çok mahcubum." yanıtını veriyor.

Sanık Seçil Erzan, "Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Faktoring. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?" diye soran Turan'a, "Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar." karşılığını veriyor.

Turan da bu mesajı, "15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye." şeklinde yanıtlıyor.