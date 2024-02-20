Türk modacı Erdem Moralıoğlu yeni koleksiyonunu tanıttı Yunanlılar çıldırdı!

SAVAŞ KIZIŞTI Hatay için 5. kez anket yaptıran CHP lideri Özel, dün Lütfü Savaş ile bir toplantı yaptı. Son anketi paylaştı. Çekilmesi gerektiğini anlattı. Ancak Savaş'ın geri adım atmadığı ortaya çıktı. Toplantı sonrası konuşan Savaş, "Yarın (bugün) çok daha büyük bir mitingde açıklamalarımız olacak" ifadesini kullandı.

170 MİLYON DEVRETTİ 6+joker bilen çıkmayınca 170 milyon 105 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 583 bin 71'er, 4 bilenler 4 bin 627'şer, 3 bilenler 331'er, 2 bilenler 33'er lira ikramiye alacak.

404 BİN DEVRETTİ 10 bilen çıkmayınca 404 bin lira devretti. 9 bilenler 11 bin 294'er, 8 bilenler 654'er, 7 bilenler 120'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.

SIRTINDAN BIÇAKLADI! Taksicilik yapan Serkan Aksakallı (37), mesaisini bitirdikten sonra bir kahvehaneye uğradı. Aksakallı kahvehaneye girdiği sırada, M.D.(30) taksinin boş olup olmadığını sorunca, Aksakallı mesaisini bitirdiğini söyledi. Bir süre kahvehanede duran Aksakallı, yemek için kahvehaneden ayrıldı. Aksakallı'yı gören M.D., makas göstererek küfür etti. Bunun üzerine Aksakallı ile M.D. arasında arbede yaşandı. Bu sırada kuaför olduğu öğrenilen M.D. elindeki makasla Aksakallı'yı sırtından yaraladı. M.D. de polis tarafından gözaltına alındı.

ÇÜRÜK KAFA!

İstanbul Bahçelievler, Merkez Mahallesi'nde bulunan 40 dairelik 3 Gökler Sitesi' sakinleri binalarının eski ve depreme dayanıksız olduğunu düşünerek sitelerini kentsel dönüşüme soktular. Karot örnekleri alınan sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Bina sakinleri Palaoğlu Yapı İnşaat ile anlaştı. Şirket sitenin iki binadan oluşan eski yapılarını yıkıp, yerine yenisini yapmak için harekete geçti. Kaba inşaat çalışmalarında sona doğru gelinirken site sakinlerinden mühendis Özgür Gökkaya, inşaatta incelemelerde bulundu. Gökkaya, yaptığı incelemelerde tavanda çökme olduğunu ve demirlerin az ve ince kullanıldığını gördü. Müteahhit, kat maliklerine binayı yıkıp yenisini yapmak yerine güçlendirmeyi teklif etti. Mağdur vatandaşlar ise "Evimizi güçlendirmek istesek hiç yıktırmazdık" diyerek itiraz etti.

EN GÜVENİLİR ORTAK TÜRKİYE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin güvenilir ortak olduğunu anlattı. "Batılı ülkeler, Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedefledi. AB'deki imalat sanayii, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor" ifadesini kullandı. Putin, "Almanlar, sürekli Rusya'nın enerji kaynağı vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor. Rus gazı alıp almayacağına kendileri karar vermeli" yorumunu yaptı.

SIR DOLU 6 SAAT!

Marmara Denizi açıklarında, batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendi. Gemideki mürettebatın 6 saat boyunca neden yardım istemediği ve bu süreçte kimlerle telefon görüşmesi yapıldığı HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak. İsminin Hüseyin Tutuk olduğu öğrenilen gemicinin ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığı net bir şekilde anlattığı ortaya çıkmıştı.

ÇİFTE DEHŞET

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 arkadaş araç içinde vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki Eren Özyurt ile 27 yaşındaki Enes Hallaç, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, Özyurt ve Hallaç, enselerinden silahla vuruldukları belirlendi. Saldırganlar arka koltukta oturan kişi ya da kişilerdi. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera çalışmalarını sürdüren polis, şimdi çifte infazın sırrını çözmeye çalışıyor.

İŞTE VEFA

Adıyaman Belediyesi, depremde ölen 35 çalışanının yakınlarından 35 kişiyi, vasıflarına uygun ve ihtiyaç duyulan birimlerde işe aldı. İŞKUR üzerinden işe alınan depremzedeler, kaybettikleri anne-babalarının yerine işe girmenin kendilerine manevi yönden çok iyi geldiğini anlattı. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hayatını kaybeden personelin yerine çocuklarını alarak örnek bir davranışa imza attı.olmaya çalıştı. (MEHMET BONCUK)

AJAN WAR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İsrail, Rus, İran gizli servislerinin Türkiye'deki casuslarını yakaladı. Şimdi de Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) ülkemizde faaliyette bulunan 3 kişilik casus hücresine ulaştı. Türkiye'de bir yıldır DGSE için ajanlık yapan Suriye uyruklu Ahmed Katie'yi takibe aldı. Kendisini sözde aktivist gazeteci olarak tanıtan ve Türk vatandaşlığı almak için danışmanlık hizmeti veren bir şirketin kurucusu olan Katie, yakalanacağını anlayınca Fransa'ya iltica etmeye çalıştı. Kendisiyle irtibatlı olan Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish'la birlikte gözaltına alındı. Üç zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (ABDURRAHMAN ŞİMŞEK)

ŞER ÜÇGENİ

AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantısında Ukrayna yönetiminin Bayraktar insansız hava araçlarını satın alma planı gündeme geldi. Kiev'in Bayraktarların üreticisi Baykar'a, büyük bir sipariş vermeye hazırlandığı ve bu siparişin AB'den alınacak parayla finanse edileceği belirtildi. Bunun üzerine Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Kiev'in bu girişimini veto etti.

SINIRLAR GERGİN

Hollanda'da hükümet destekçisi ve Eritre rejimine muhalif gruplar arasında büyük çatışma çıktı. Saatlerce süren olaylar sırasında çok sayıda bina hasar gördü, onlarca araç yandı. Polisler yaralandı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, polis memurları ve sağlık ekiplerine yönelik ağır saldırılara kızdı. "Bu kabul edilemez. Saldırganlar sınırdışı edilmeli" ifadesini kullandı.

KAR SEFERBERLİĞİ

Ardahan kar yağışında en çok etkilenen iller arasında yerini aldı. Son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle seferberlik ilan edildi. Posof İlçesi de kar yağışının en çok yoğun olduğu yerlerden biriydi. Kar yüksekliği ilçe merkezinde 2 metreye yaklaşırken kentteki tüm sokaklar adeta kara gömüldü. Yetkililer "Görevliler köy yollarını açmak için 24 saat mesaideler" dedi.

HAYAT TERZİ

Sakarya'da yaşayan terzi Muhammet İpek, çok sevdiği mesleğini 60 yıldır ilk günkü heyecanla yaptığını söyledi. 16 yıl önce cilt kanserine yakalandığını buna rağmen mesleğine olan aşkı ile hastalığı atlattığını belirtti. Evli ve 3 çocuk babası İpek, "Bu işi yapmazsam uyuyamıyorum. Aşığım bu işe. Terzilik benim için her şeyi, hayatımı, beni, yaşamımı ifade ediyor" diye konuştu.

CAN SUYU

Antalya'da emekil polis Hayati Yeniçeri (52), böbrek hastasıydı. 10 yıldır diyaliz makinesine giriyordu. Böbrek bekleme listesindeydi. Yeniçeri'nin hayatı, "Kadavradan uyumlu nakil çıktı" telefonuyla değişti. Başarıyla nakil olan Yeniçeri, "Kızımın büyük bir bardağı var. Cumartesi günü mutfakta o bardağın içinde su gördüm. 'Bu sudan kana kana içmeyi Allah bana nasip edecek mi' dedim. Pazar günü nakil telefonu geldi" dedi.

CENAZESİNİ VERMEDİLER

Avrupa Birliği ülkeleri, Navalni'nin cezaevinde ölmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Kremlin ise, "Batı ülkelerinin Navalni'nin ölümüne verdiği 'çirkin' tepki kabul edilemez" dedi. Bu arada Ruslar'ın Navalni'nin cenazesini ailesi teslim etmediği iddia edildi.

SÜREKLİ AĞLIYORMUŞ

Terör örgütü DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir Bağdadi'nin kızı Umeyme, Ekim 2019'da Suriye'nin İdlib kırsalında özel bir ABD operasyonunda öldürülen babasının hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu: Babamın elindeki savaş esiri kadınlar anlattı. babam ağlıyormuş.