PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Aile.gov.tr: Başvuru formu doldurma: Süt parası ve doğum parası başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

Süt parası ve doğum parası, yeni ebeveynler için önemli desteklerdir ve bu yardımların alınabilmesi için başvuruların nasıl yapılacağı aile.gov.tr ve e-devlet üzerinden detaylandırılmıştır. Süt parası başvurusu için, ilk adım e-devlet sistemine giriş yapmaktır. Ardından SGK sayfasına girerek, "Süt Yardımı Başvurusu" sayfasını bulmalısınız. Alternatif olarak, sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Süt Yardımı Başvurusu" yazıp, çıkan ilk sayfaya tıklayabilirsiniz. Bu sayfada ilgili adımları takip ederek başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu rehberde, süt parası ve doğum parası başvurularının e-devlet üzerinden nasıl yapılacağını, başvuru adımlarını ve dikkat edilmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 12:19 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 12:19
Aile.gov.tr: Başvuru formu doldurma: Süt parası ve doğum parası başvurusu e-devlet üzerinden nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süt parası müracaatının uygulanabilmesi amacıyla ilk olarak e-devlet sistemine giriş yapılması ve sonrasında SGK sayfasına girilmesi gereklidir. SGK sayfasına girilmesinden sonra kişiler, "Süt Yardımı Başvurusu" sayfasını bulabilir ya da sisteme girişlerinin sonrasında arama kısmına "Süt Yardımı Başvurusu" aratarak karşılarına çıkan ilk sayfaya tıklamalılardır. Tıklamalarından sonra alakalı adımları izleyip doldurarak da müracaat yapabilirler.

Süt Parası Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Süt parası alabilmek isteyen vatandaşların bir dilekçe aratarak SGK il müdürlüklerine teslim etmeleri gereklidir. Bu dilekçe, "T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, (Hangi sosyal emniyet il müdürlüğüne müracaat yapılacak ise onun adı) SGK İl Müdürlüğüne, (Hangi sosyal SGK merkezine müracaat yapılacak ise onun adı) SGK" yazılarak başlanır. Daha "...tarihinde doğan çocuğumdan ötürü tarafıma emzirme ödeneği verilmesini arz ederim." yazılarak anne doğrultusundan kendi isim ve soy ismi ve imzası ile birlikte doldurulur. Bundan sonra dilekçeye eklenmesi gereken veriler ise şöyledir:

• T.C. Kimlik No

• Sosyal Güvenlik Sicil No

• Adres

• Telefon numarası

PTT Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Doğum parası müracaatı yapılmasından sonra doğum ödeneğinin vatamndaşların ismine yatıp yatmadığını öğrenmek amacıyla PTT şubelerine gidilmesi ya da ALO 144 ya da ALO 183 hatları aranarak T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulama prosedürü yapılabilir. Hatlar üzerinden oluşturulan sorgulama ile birlikte ödeneğin verilip verilmediği sorgulaması yapılabilir.

Doğum Parası Almak İçin Ne Zaman Başvurulur?

Doğum parasının alınabilmesi amacıyla müracaat yapılmasının bir sınırı yoktur. Fakat doğum parası müracaatı yalnızca doğumu canlı olarak gerçekleşmiş çocuklar amacıyla yapılabilir. Bu amaçla doğumun gerçekleşmesinden sonra anne ya da baba ne vakit isterse müracaat yapabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, Şubat 2021’den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
KADEM’den Canan Sarı açıklaması: İftiraların hiçbir gerçeklik payı yoktur
Gaziantep’teki feci kazada flaş gelişme! Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı! Kazadan saniyeler öncesi kameralarda! 9 kişi yanyana toprağa verildi
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA