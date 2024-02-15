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İzmir'deki 5,1 milyarlık vurgunda pes dedirten savunma: Genel müdür olduğumdan haberim yok

İzmir’de, yüzde 17 kâr vaadiyle kandırdığı insanlardan 5.1 milyarlık vurgun yapan Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30) ile birlikte tutuklanan Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan’ın ifadesi, “Bu kadarına pes” dedirtti. Alkan ifadesinde " Ben de dolandırıldım, mağdurum" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:09
İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda pes dedirten savunma: Genel müdür olduğumdan haberim yok

İzmir'de, 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Sedat Ocakcı (34), eşi Seçilay Ocakcı (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu "kârlı yatırım vaadi" ile dolandırmakla suçlanan "Ocakçı Holding" soruşturması devam ediyor.

Sedat Ocakçı ve eşiSedat Ocakçı ve eşi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan holdinge bağlı Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan ifade verdi.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDUĞUNU REDDETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Kendisinin, "Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı" olduğundan haberi olmadığını iddia eden Alkan, "Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım. Normal vatandaşlara yüzde 17 kâr payı verirken, bana yüzde 20 verdi. Emekli maaşımı ve şirketten aldığım maaşı da düzenli olarak üzerine ekledim. Kâr paylarım ile birlikte param Kasım 2023'te 4 milyon liraya ulaştı. Ama paramı sistemden ben de çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikâyetçiyim" dedi.

Şirkete gelen yatırımcılara tanıtım yaptığını belirten Alkan, "Şirkete gelen yatırımcılara savunma sanayi, insansız kara aracı, VTAL insansız hava aracı, drone ve yapay zekâ konularında bilgiler aktarıyordum.

Sedat OcakçıSedat Ocakçı

Vatandaşların hiçbir şey satmadığımız şeklindeki iddialarını kabul etmiyorum. Ürettiğimiz bir 'drone'u satmıştık. Sedat Ocakçı, 15 Ocak'ta 'Sana artık ihtiyacımız yok. Şirketten ayrılabilirsin' dedi. Ancak ilk başta resmi işlem yapılmadı. 31 Ocak'ta resmi olarak işten çıkışım yapıldı" dedi.

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