İzmir’deki 5,1 milyarlık vurgunda pes dedirten savunma: Genel müdür olduğumdan haberim yok

İzmir 'de, 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen Sedat Ocakcı (34), eşi Seçilay Ocakcı (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan 'ın da aralarında bulunduğu "kârlı yatırım vaadi" ile dolandırmakla suçlanan "Ocakçı Holding" soruşturması devam ediyor.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDUĞUNU REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Kendisinin, "Metayıldız'ın Genel Müdür Yardımcısı" olduğundan haberi olmadığını iddia eden Alkan, "Sisteme 1.8 milyon lira ile giriş yaptım. Normal vatandaşlara yüzde 17 kâr payı verirken, bana yüzde 20 verdi. Emekli maaşımı ve şirketten aldığım maaşı da düzenli olarak üzerine ekledim. Kâr paylarım ile birlikte param Kasım 2023'te 4 milyon liraya ulaştı. Ama paramı sistemden ben de çekemedim. Ben de dolandırıldım, şikâyetçiyim" dedi.