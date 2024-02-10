İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun | Ocakçı Holding operasyonunda yeni gelişme! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı

OCAKCI ÇİFTİ ADANA'DA YAKALANDI Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteği ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı. Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding 'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak geçen 1 Şubat'ta e İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından emniyetin talebi üzerine mahkemece Ocakcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ocakcı'nın 5 Şubat'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi.

Sedat Ocakçı ve eşi





DRON FABRİKASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 29'u yakalandı. Ayrıca 1 kişi yardım ve yataklıktan, Ankara'da 2 şüpheli de Sedat Ocakcı ile iş birliği yaptığı tespiti ile gözaltına alındı. Böylelikle İzmir merkezli Antalya, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli ise aranıyor. Şüpheliler arasındaki emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın, üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ soruşturması kapsamında 2019 yılında ihraç edilen holding sahibi Sedat Ocakcı'nın geçmişte komutanı olduğu ortaya çıktı.

Alkan'ın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla tuğgeneral olarak görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos 2022'te emekli edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin otaya çıktığı belirtildi.