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HAVA DURUMU | İstanbul dahil bu 8 ilde yaşayanlar dikkat! İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Sakarya ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki diğer illerde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 11:17 Güncelleme 15 Şubat 2024, 11:32
HAVA DURUMU | İstanbul dahil bu 8 ilde yaşayanlar dikkat! İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yurtta beklenen hava durumu: Yağmur ve sağanak kuzeybatı kesimler ile doğu bölgelerin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara'nın doğusu ile Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik'in güneyi, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) bekleniyor. Yağışların 1000 m rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Meteoroloji uzmanları, deprem bölgesi ve Güneydoğu Anadolu genelinde kuvvetli yağışın etkisini sürdüreceğini açıkladı. Erzincan için de kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

8 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 8 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller; Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, Bolu, İstanbul, Sakarya, Düzce

SU BASKINLARINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün sabah ve öğlen saatlerinde İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli sağanak yağış. Su baskınlarına dikkat. Bursa, Bolu yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Sıcaklıklar 4-5 derece düşüyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyden kuvvetli" mesajını paylaştı.

Şen, hava durumu ile ilgili şu uyarıda bulundu:

Fırtına var. Deniz üzerindeki rüzgar hızı karadakinden daha fazla olur. 50-70 km arasındaki hızdan bahsediyoruz. Akşama doğru hafifleyecek. Gündüz saatlerinde çok kuvvetli yağmur var. Türkiye etrafındaki denizlere bakınca bir süredir sıcak hava vardı üzerine soğuk hava geldi. Atmosferde karışım meydana geldi. Rüzgar şiddetini artırdı. Bu tür hadiseler afete dönüşmeden atlatmamız lazım. Daha çok olacak. El ninolu bir yıldı. Ocak ayı da son 50 yılın en sıcak ayıydı. Denizcilerimiz çok tecrübeli bu konularda. Oradaki geminin pozisyonu hakkında bir şey diyemeyeceğim.

"İŞİ OLMAYAN DIŞARI ÇIKMASIN"
Bugün İstanbul dahil olmak üzere, kuzey ilçeler dahil olmak üzere şiddetli yağmur var. Bugün İstanbul'da dışarı çıkıp dolaşılacak hava yok. Bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi illerde vatandaşlar işi yoksa dışarı çıkmasın. Su baskınlarına da dikkat edeceğiz. Bugün için önemli. Yarına bir şey kalmayacak. Marmara'da dalga seviyesi 3 metreyi geçebilir. Bu önemli bir yükseklik.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, 1000 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge geneli (Muğla ve Aydın haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur yüksekleri yer yer kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Şanlıurfa’da, dün aksam saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden sağanak nedeniyle Çoban Deresi’nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı.Şanlıurfa’da, dün aksam saatlerinden itibaren aralıklı olarak devam eden sağanak nedeniyle Çoban Deresi’nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Şanlıurfa'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Şanlıurfa'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

15 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI15 ŞUBAT PERŞEMBE HAVA DURUMU HARİTASI

16 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU HARİTASI16 ŞUBAT CUMA HAVA DURUMU HARİTASI

17 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI17 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

18 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI18 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

19 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI19 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

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