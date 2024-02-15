HAVA DURUMU | İstanbul dahil bu 8 ilde yaşayanlar dikkat! İşiniz yoksa dışarı çıkmayın

HATAY °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

MERSİN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ğeçecegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu