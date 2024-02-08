İzmir’de 2.5 milyar TL’lik vurgun! Sedat Ocakçı’nın FETÖ bağlantısı dikkat çekti! Gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral de var

"LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI" Mağdurlardan besici Melih Mekik (28) , "Yüksek kâr vadettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık.



Holding binasına gittik içeri almadılar. Sonrasında birkaç kere ulaştık. 'Paralarınızı dağıtacağız' dediler. En son video paylaştı. Bu olayda herkesin canı yandı. Bizler de konu ile ilgili şikayetçi olduk. Gerisi artık devletimizde. İşleri çok iyiydi güzeldi. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar" ifadelerini kullandı.

Sedat Ocakçı sosyal medya hesabında eşine yaptığı sürprizler ile biliniyordu

"KAMYONUNU SATMIŞ"

Mağdurlardan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Ali Doğan (64), "Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. Bunun 200 bin lirasını geri aldım. Vereceklerini söylediler ama nasıl verecekler belli değil" şeklinde konuştu.