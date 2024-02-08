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İzmir'de 2.5 milyar TL'lik vurgun! Sedat Ocakçı'nın FETÖ bağlantısı dikkat çekti! Gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral de var

İzmir'de Ocakçı Holding'e yönelik düzenlenen 2,5 milyarlık vurgunla ilgili operasyonda yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Eşiyle birlikte gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı'nın FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edildiği ortaya çıkarken, gözaltına alınanlar arasında emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu belirtildi. Öte yandan lüks yaşamları gözler önüne serilen Ocakçı çiftinin operasyon öncesi yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 14:45 Güncelleme 08 Şubat 2024, 15:54
İzmir’de 2.5 milyar TL’lik vurgun! Sedat Ocakçı’nın FETÖ bağlantısı dikkat çekti! Gözaltına alınanlar arasında emekli tuğgeneral de var

İzmir'de yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), Adana'da yakalanmıştı.




30 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ GÖZALTINDA
2 bin 500 kişiyi, aylık yüzde 17 faiz vadederek, 2.5 milyar TL dolandırdığı iddia edilen Ocakçı Holding'in patronu Sedat Ocakçı ve eşi İzmir'e getirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden, 28 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.



MALİ ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçen 4 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADANA'DAN KIBRIS'A GEÇMEYİ PLANLADI
FETÖ soruşturması kapsamında TSK'dan üsteğmen rütbesindeyken ihraç edilen Sedat Ocakçı ile eşinin, yurt dışına çıkış yasağı olduğu içen Adana üzerinden Kıbrıs'a geçmeyi planladığı öğrenildi.

BÜNYESİNDE 10 ŞİRKET VAR
Öte yandan Ocakçı Holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi. Bu şirketlerde de mali şube ekiplerinin arama yaptığı öğrenildi.

YOZGAT'A DRONE FABRİKASI KURACAKTI
İzmir'de, satışını yaptıkları "token" ile "kripto" piyasalarında para kazandıracaklarını vaat eden Sedat Ocakçı'nın, Yozgat'ta da bir drone fabrikası kuracaklarını söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ EMEKLİ TUĞGENERAL
Öte yandan 28 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin emekli Tuğgeneral M.R.A.'nın olduğu ortaya çıktı. Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral M.R.A.'nın, 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği öğrenildi.

Emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat AlkanEmekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan

GENEL MÜDÜR YARDIMCISIYMIŞ
M.R.A.'nın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi.

SADECE TABELA ASILMIŞ
Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ibarelerinin' yazılı tabelanın dışında alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

"KREDİ BORÇLARIM VAR NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"
Olaya ilişkin konuşan mağdurlardan işçi emeklisi evli ve 1 çocuk babası Garip Kardaş (55), "Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kâr vadettiler. Dron fabrikası kurup, parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Bu parayla iş yapacaklarını söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böbreğimi satmayı bile düşündüm" dedi.

Sedat Ocakçı'ya ait bir arabaSedat Ocakçı'ya ait bir araba

"LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI"
Mağdurlardan besici Melih Mekik (28), "Yüksek kâr vadettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık.


Holding binasına gittik içeri almadılar. Sonrasında birkaç kere ulaştık. 'Paralarınızı dağıtacağız' dediler. En son video paylaştı. Bu olayda herkesin canı yandı. Bizler de konu ile ilgili şikayetçi olduk. Gerisi artık devletimizde. İşleri çok iyiydi güzeldi. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar" ifadelerini kullandı.

Sedat Ocakçı sosyal medya hesabında eşine yaptığı sürprizler ile biliniyorduSedat Ocakçı sosyal medya hesabında eşine yaptığı sürprizler ile biliniyordu

"KAMYONUNU SATMIŞ"
Mağdurlardan 4 çocuk babası, kamyon şoförü Ali Doğan (64), "Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. Bunun 200 bin lirasını geri aldım. Vereceklerini söylediler ama nasıl verecekler belli değil" şeklinde konuştu.

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