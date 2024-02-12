Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu haritasıyla birlikte İstanbul dahil birçok kent için kar ve kuvvetli yağış alarmı verdi. İşte kar ve fırtınanın etkili olacağı tarihler ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu haritasıyla birlikte İstanbul dahil birçok kent için kar ve kuvvetli yağış alarmı verdi. İşte kar ve fırtınanın etkili olacağı tarihler ve detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
14 KENT İÇİN SARI ALARM
Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır
22 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU ALARM
Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan¸ Iğdır
14 ŞUBAT TARİHİ VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası 14 Şubat Çarşamba günü ülkemizi etkisi altına alacak.
14 Şubat'ta etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili olarak yetkililer, güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları konusunda halkı bilgilendiriyor.
KUVVETLİ LODOS GELİYOR
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
GÜNEY EGE'DE FIRTINA
Güney Ege'de rüzgarın, bugün sabahın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUZEY EGE'DE FIRTINA
Kuzey Ege'de rüzgarın, dün öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.