Sarıyer’de yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bırakan kadın tutuklandı

Sarıyer 'de, yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Karolin Y ., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da polis ekipleri, yenidoğan bir bebeğin, 25 Ocak'ta Reşitpaşa Mahallesi'nde çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bırakılması ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. Ekipler, bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin Karolin Y. olduğunu belirleyerek gözaltına almıştı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Bebeği yaşadığı ikamette dünyaya getirdiği, hamilelik sürecinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ve eşinden ayrıldığı için bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteyneri kenarına bıraktığı" beyanında bulunmuştu.