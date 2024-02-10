SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul'da vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli! İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları vapur seferlerini sekteye uğrattı. Buna göre; Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 06:53 Güncelleme 11 Şubat 2024, 06:54
İstanbul’da vapur seferlerine ’hava muhalefeti’ engeli! İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.


İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILMAYACAK
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

SON DAKİKA