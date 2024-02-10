İstanbul’da vapur seferlerine ’hava muhalefeti’ engeli! İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul 'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.



İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR YAPILMAYACAK

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.