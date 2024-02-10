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HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul dahil 21 için alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre; İstanbul dahil 21 il için sarı alarm verildi. Hafta sonu için özellikle bazı illerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İşte il il hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 10:15 Güncelleme 10 Şubat 2024, 10:46
HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul dahil 21 için alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

21 il için alarm!


KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji tarafından 21 ile sarı kodlu uyarı verildi.

O iller şu şekilde:

Ağrı çığ, Artvin çığ, Balıkesir rüzgar, Bitlis çığ, Bursa rüzgar, Çanakkale rüzgar, Edirne rüzgar, Erzurum çığ, Giresun çığ, Hakkari çığ, İstanbul rüzgar, Kars çığ, Kırklareli rüzgar, Muş çığ, Rize çığ, Tekirdağ rüzgar, Trabzon çığ, Van çığ, Şırnak çığ, Ardahan çığ ve Iğdır çığ.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI10 ŞUBAT CUMARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI

11 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI11 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

12 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI12 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

14 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI14 ŞUBAT PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI

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