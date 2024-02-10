HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul dahil 21 için alarm verdi! Kuvvetli yağış geliyor

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

VAN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu