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Canan Karatay'dan hayat kurtaran tavsiye: Bu saatten sonra yemek yiyenlerin ömrü kısalıyor!

Sağlıklı beslenme ve doğru yaşam tarzı konularında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Canan Karatay, toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla tanınır. Karatay, beslenme konusunda yaptığı açıklamalar ve önerilerle sık sık gündeme gelir. Geçtiğimiz aylarda, beslenme saatleri üzerine önemli bir uyarı yaparak dikkatleri üzerine çekti. Televizyon programlarına katılarak geniş bir kitleye ulaşan ünlü doktor, sadece ne yediğimizin değil, aynı zamanda ne zaman yediğimizin de sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:33
Canan Karatay’dan hayat kurtaran tavsiye: Bu saatten sonra yemek yiyenlerin ömrü kısalıyor!

Prof. Dr. Canan Karatay, doğru beslenme alışkanlıklarının oluşturulmasının yanı sıra, yeme saatlerinin düzenlenmesinin de metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğinin altını çizdi. Ona göre, vücudumuzun biyolojik ritmine uygun beslenme saatleri belirlemek, kilo kontrolünden kalp sağlığına, şeker dengesinden genel enerji seviyesine kadar pek çok fayda sağlayabilir. Karatay, özellikle akşam geç saatlerde ağır yemeklerden kaçınmanın ve gün içinde düzenli aralıklarla beslenmenin önemini vurgulayarak, sağlıklı bir yaşam için beslenme disiplinini öne çıkarıyor. Bu bilinçlendirici açıklamalarıyla, Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

7'DEN SONRA YEMEK YEMEYİN!

Prof. Dr. Canan Karatay, önemli önerileriyle dikkat çekiyor. Karatay'ın vurguladığı birinci nokta, akşam saatlerinde yemek yeme alışkanlığının sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği. Saat 7'den sonra yemek yemeyi tercih etmemiz, sindirim sistemi sağlığımızı korumak adına önemli.

BU KİŞİLERİN FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, geç saatte yemek yemenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteriyor. 100 bin kişinin katıldığı 7 yıl süren araştırmaya göre, akşam 9'dan sonra yemek yiyenlerin felç geçirme veya geçici iskemik atak riskinin %28 daha yüksek olduğu belirlendi. Gece geç saatlerdeki yemek tüketimi, kan basıncının yükselmesine neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Araştırma, gece boyunca yemek yemeden geçirilen her bir saatin felç riskini %7 oranında azalttığını da ortaya koydu. Bu nedenle, akşam yemeğini erken saatlerde tüketmenin, sindirim sürecini düzenlemeye ve sağlığı korumaya yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

ACIKMADAN YEMEK YEMEYİN

İkinci olarak, açlık hissi geldiğinde doğru zamanda ve sağlıklı besinlerle beslenmenin önemini vurguluyor. Açlık hissi geldiğinde aceleyle değil, vücudun ihtiyaçlarını doğru zamanda karşılayarak sağlıklı bir yaşamı desteklememiz gerektiğini belirtiyor.

DOĞAL VE SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı beslenme prensiplerini vurgulayan Karatay, işlenmiş gıdalardan kaçınılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor. Doğal ve gerçek besinlerin tercih edilmesini öneriyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Sağlıklı yaşamın bir parçası olarak düzenli egzersizin önemine dikkat çeken uzman, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurguluyor.

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