PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yine İETT kazası...Virajı alamadı alt geçit duvarına çarptı

İstanbul'da İETT kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarptı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 13:48 Güncelleme 29 Ocak 2024, 14:00
Yine İETT kazası...Virajı alamadı alt geçit duvarına çarptı

CHP'li İBB kontrolündeki İETT otobüslerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi.

Güngörende tramvay kazası! Birbirlerine girdilerGüngörende tramvay kazası! Birbirlerine girdiler
Güngören'de tramvay kazası! Birbirlerine girdiler

VİRAJI ALAMADI ALT GEÇİDE ÇARPTI
Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarparak kaza yaptı.

Kaza, Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.

Virajı alamayan otobüs alt geçit duvarına çarptı

7 YARALI
Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan biri yaralıyı koluna girerek ambulansa götürürken sağlık çalışanı, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstererek kamerasını kapatmaya çalıştı.

TRAFİK AKSADI
Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İETTde kara delik | CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulu hem Türkiyeye hem de dünyaya rezil etti: Dünyada en çok otobüs bozulan şehirİETTde kara delik | CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulu hem Türkiyeye hem de dünyaya rezil etti: Dünyada en çok otobüs bozulan şehir
İstanbul bitti Bodrumdan aldırılan skandal karar: CHPli Özgür Karabat 254 haberi engelletti! Kararlar neye göre verildi?İstanbul bitti Bodrumdan aldırılan skandal karar: CHPli Özgür Karabat 254 haberi engelletti! Kararlar neye göre verildi?
Yine İETT arızası! Unkapanında trafik felç olduYine İETT arızası! Unkapanında trafik felç oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
CHP’de sistem kilitlendi! Özgür Özel, PM ve MYK, Saraçhane karşısında işlevsiz kaldı: İlgezdi’den İmamoğlu’na ’Sen kimsin’ ayarı
Türk Telekom
SON DAKİKA