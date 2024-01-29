Yine İETT kazası...Virajı alamadı alt geçit duvarına çarptı

CHP'li İBB kontrolündeki İETT otobüslerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi.
VİRAJI ALAMADI ALT GEÇİDE ÇARPTI
Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarparak kaza yaptı.
CHP'li İBB kontrolündeki İETT otobüslerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi.
VİRAJI ALAMADI ALT GEÇİDE ÇARPTI
Beyoğlu'nda virajı alamayan İETT otobüsü, alt geçit duvarına çarparak kaza yaptı.
Kaza, Tersane Caddesi'nde, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan E.'nin kullandığı Okmeydanı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsü, Tersane Caddesi girişinde virajı alamayarak alt geçit duvarına çarptı.
7 YARALI
Kazada otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR
Hafif yaralanan 7 yolcu tek tek ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan biri yaralıyı koluna girerek ambulansa götürürken sağlık çalışanı, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna tepki göstererek kamerasını kapatmaya çalıştı.
TRAFİK AKSADI
Kaza nedeniyle Tersane Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.