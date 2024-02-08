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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!

Son dakika haberleri... 2019'da türlü vaatlerle İBB yönetimine geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özellikle ulaşım konusunda büyük bir fiyasko haline geldi. "Ulaşım sorununu çözeceğim" derken İETT'lerin arıza ve kaza haberleri, metrobüs arızaları gündemden düşmedi. Metro vaatleri ise hep havada kaldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala kaybedeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu, yine en iyi bildiği şeyi yapıp yalana başvurdu. 20 gün önce reklam panolarına 47,3 km metro yaptıklarını iddia eden bir reklam afişi astıran İmamoğlu, bugün sayıyı revize edip 65,1 km'ye çıkardı. Ancak '5 yılda 230 km metro' vaat eden Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sadece 8 km yapabildi. Skandala sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 21:36 Güncelleme 08 Şubat 2024, 22:10
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019 yılında bu yana tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

▶️ İmamoğlu'nun 2019 yılından bu yana olan yalan vaatleri tek tek elinde patladı!

Yaptığı yarı zamanlı belediyecilikle İstanbul'u ve İstanbulluyu hizmetten yoksun bırakan Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğunu ise kendi çıkarları uğrana kullandığı kariyer planlaması olarak gördü.

TARİHİN EN VASAT BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ
İstanbul'da aksayan seferler, ulaşımda yaşanan problemler İstanbulluyu canından bezdirirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarihin en vasat belediyeciliğine imza attı.

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YERİNE GETİRİLMEYEN METRO VAATLERİ
'5 yılda 230 km metro' vaat eden Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca sadece 8 km yapabildi. AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan metro uzunluğu ise 43.5 km.

▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni metro yalanı!

KORKU DAĞLARI SARMIŞ
31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı'nı kaybedeceğini anlamış olacak ki panikten kendi kendini bile yalanlamaya başladı.

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Bundan 20 gün önce reklam panolarına 47,5 km metro yaptıklarını iddia eden afişler astıran İmamoğlu, Murat Kurum'un "Raylı sistemler ağını ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız" vaadinden midir bilinmez yeni bir skandala imza attı.

20 GÜNDE İKİ FARKLI RAKAM
İmamoğlu'nun bugün panolara astırdığı afişlerde ise "65.1 km metro yaptık" ifadesi yer aldı.

Ekrem İmamoğlu yönetiminin bu skandalı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nun "8 km bile" yapabilecek kabiliyetinin olmadığını söylerken bazıları ise yalan makinesi olduğunu ifade etti.

İşte o paylaşımlar:

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