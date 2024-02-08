CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!

KORKU DAĞLARI SARMIŞ

31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kala Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı'nı kaybedeceğini anlamış olacak ki panikten kendi kendini bile yalanlamaya başladı.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini anlattı! Trafik çilesini nasıl çözecek? İlk metro projesini açıkladı Bundan 20 gün önce reklam panolarına 47,5 km metro yaptıklarını iddia eden afişler astıran İmamoğlu, Murat Kurum'un "Raylı sistemler ağını ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız" vaadinden midir bilinmez yeni bir skandala imza attı.

20 GÜNDE İKİ FARKLI RAKAM

İmamoğlu'nun bugün panolara astırdığı afişlerde ise "65.1 km metro yaptık" ifadesi yer aldı. Ekrem İmamoğlu yönetiminin bu skandalı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nun "8 km bile" yapabilecek kabiliyetinin olmadığını söylerken bazıları ise yalan makinesi olduğunu ifade etti. İşte o paylaşımlar: