Dernek Başkanı Selcen Zeliha Özkök Arda, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma duyarsız kalmamak ve minik bedenlerin korku içinde titrediği anlarda, annelerin gözyaşlarını paylaşmak adına düzenledikleri sergiyi, "İnsanlığın sınavdan geçtiği dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen bir soykırıma sessiz kalmamak ve korkudan titreyen minik bedenleriyle vicdanlarımızı sarsan çocukların, evlatlarını kefenle kundaklayan annelerin gözyaşları bizim de gözyaşımızdır demek üzere Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu'nun eserlerinden oluşan 'Vahyin mübarek kıldığı özgür belde Kudüs' isimli sergi hazırladık" sözleriyle ifade etti.

Sergi sanatçısı Muhammed Hamdi Kasapoğlu ise eserlerin yapılış amacı ve süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlığın en büyük davası ve sınavı olduğunu düşündüğüm Sezai Karakoç'un 'Gökte yapılıp yere indirilen şehir'diye tanımladığı son ilahi vahyin mübarek ve mukaddes kıldığı ve alemlere rahmet elçi Hz. Muhammed (S.A. V)'in ümmetine kandillerini söndürmeyin diye emanet ettiği Mescidi Aksa'yı ve Kudüs' ü sanatında duygularında hayatunda var eden vicdan sahibi bir insan, bir Müslüman , bir din görevlisi ve sanatkar olarak ölümsüzleştirmek maksadı ile 2018 yıılnda "Vahyin mübarek kıldığı özgür belde Kudüs" ismini verdigim Filistin devletinin bağımsızlık ilanının 36 yılında 36 ebru resim ve minyatürle 5 yılda tamamlamaya muvaffak olduğumuz bu projeyi insanlığın mirasi hürriyetin başkenti Kudüs'e ve Filistinli masum çocuklara ve bebeklere armağan ediyorum." dedi.

Açılışta serginin teması üzerine Süleyman Gündüz konuşmacı olduğu bir seminerin de yer aldığı sergi 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Çınar Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Ebru üzerine minyatür ve resim tekniğiyle hazırlanan eserlerden oluşan sergi 6 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.