Miraç Kandili’nde çekilecek zikirler ve tesbihler 📿 Miraç Kandili ibadetleri, bu gece hangi dualar ile sureler okunmalı?

Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler, ibadeti derinleştirmenin yanı sıra manevi huzura erişmede yardımcı olur. İşte, Miraç Kandili'nde sıkça tercih edilen zikirler ve tesbihler...
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler, ibadeti derinleştirmenin yanı sıra manevi huzura erişmede yardımcı olur. İşte, Miraç Kandili'nde sıkça tercih edilen zikirler ve tesbihler...
MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ
100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum" 10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER
📍 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
📍 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
📍 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?
Kur'an-ı Kerîm'in onyedinci sûresi olan İsrâ Suresi'nin İlk ayetlerinde Peygamberimizin Miracından bahsedildiği için "gece yürüyüşü" anlamına gelen "İsrâ "adını almıştır. Bu sureye "Subhân" ve "Benû İsrail" sûresi de denilmiştir. Bir diğer delil ise Necm suresidir.
NECM SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
1,2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.
3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
5,6,7.(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.
8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.
9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.
10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.
12. (Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
13.Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.
14.Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.
15.Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
16.O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.
17.Göz gördüğünden şaşmadı ve (onu) aşmadı.
18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?
1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.
2- Salat ü selâm okumak.
3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.
4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.