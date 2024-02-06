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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI niyeti, kılınışı, vakti! 🧎 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kaç rekat? Ne zaman, saat kaçta kılınmalı?

Miraç Kandili'nin gelmesiyle birlikte, Müslümanlar arasında kandil namazının nasıl kılınacağı merak konusu oldu. İslam aleminde büyük bir anlamı olan Miraç Kandili, duaların ve ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak bilinir. Bu kutsal gecede kandil namazı kılınırken, doğru adımların takip edilmesi önemlidir. İşte 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kılınışı...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 16:37 Güncelleme 06 Şubat 2024, 16:37
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI niyeti, kılınışı, vakti! 🧎 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kaç rekat? Ne zaman, saat kaçta kılınmalı?

Miraç Kandili namazı kılınışı 2024! Miraç Kandili'nin anlamını ve önemini idrak etmek için bu gece dualarla dolu bir şekilde geçirilir. Müslümanlar, bu mübarek gecede ibadetlerini eksiksiz yerine getirerek manevi anlamda derinleşmeyi amaçlarlar. İşte adım adım Miraç Kandili namazı kılınışı...

ADIM ADIM MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

🔴 İlk olarak niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya"

🔴 "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

🔴 Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar),

🔴 Sübhaneke okunur,

🔴 Sübhaneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

🔴 Sonra euzübesmele çekilir, Fatiha Suresi ve Namaz Suresi okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir

🔴 Bu tesbih, rükuya varınca 10 kere, rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Her rekatta 75 tesbih yapılmış olur

🔴 İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha suresi ve namaz suresi okunup 10 kere tesbih getirilir.

🔴 İkinci rekat sonrası oturuşta Ettahiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik okunur, sonra 3. rekata kalkılır,

🔴 Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır,

🔴 Son oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbena Firli okunur,

🔴 "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ve toplam üç yüz tesbih yapılmış olarak tesbhi namazı tamamlanır.

Bu mübarek kandil günlerini ibadetle geçirmek için namaz kılmak isteyenler, vakit namazlarının ve tesbih namazının yanı sıra; teheccüd namazı, şükür namazı, hacet namazı ve kaza namazı kılabilirler.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Miraç Kandili'nde kılınacak olan nafile namazı 12 rekat veya tesbih namazı ise 4 rekat kılınıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili'nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler.

Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!
Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

🔴 "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

🔴 Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

🔴 Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

🔴 Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

🔴 Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

🔴 Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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