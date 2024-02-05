1 Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anlatan bu özel gecede, Müslümanlar ibadetle bir araya gelirken, sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" mesajları göndermek isteyenler en güzel seçenekleri araştırıyor. Takvim.com.tr'nin Miaç Kandili'ne özel hazırladığı yapay zeka görselleriyle birlikte en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 2024 en anlamlı kandil mesajları...

2 2024 MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 🔸 "Gönlümüzün nuru, yüreğimizin huzuru, Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." 🔸 "Miraç Kandili, miraç gibi yükseldiğimiz duaların, sevgilerin ve güzel dileklerin en yoğun olduğu anlardır. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin."