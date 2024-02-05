Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anlatan Miraç Kandili'nde Müslümanlar bir araya gelerek ibadetlerini yerine getiriyor. İmanlı gönüllerin coştuğu, duaların semaya yükseldiği bu gecede, sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Miaç Kandili'ne özel olarak Takvim.com.tr tarafından hazırlanan yapay zeka görselleriyle birlikte en güzel sözleri derledik. İşte 2024 yılı resimli, yeni, anlamlı, dualı Miraç Kandili mesajları...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselme ve Allah katına çıkma hadisesini anlatan bu özel gecede, Müslümanlar ibadetle bir araya gelirken, sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" mesajları göndermek isteyenler en güzel seçenekleri araştırıyor. Takvim.com.tr'nin Miaç Kandili'ne özel hazırladığı yapay zeka görselleriyle birlikte en güzel mesajları sizler için derledik. İşte 2024 en anlamlı kandil mesajları...
2024 MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
🔸 "Gönlümüzün nuru, yüreğimizin huzuru, Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin."
🔸 "Miraç Kandili, miraç gibi yükseldiğimiz duaların, sevgilerin ve güzel dileklerin en yoğun olduğu anlardır. Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin."
🔸 Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
🔸 "Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği müstesna bir gecedir. Bu mübarek günde dualarınızın kabul olmasını temenni ederim."