2024 Miraç Kandili orucu kandil günü mü yoksa ertesi gün mü tutulur? Miraç Kandili orucu ne zaman, nasıl tutulur? İşte fazileti...

Miraç Kandili orucu için araştırmalar hızlandı. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler özellikle oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyor. Miraç Kandili'nde oruç tutmak, İslam dininde zorunlu bir ibadet değildir. Bu nedenle, oruç tutmak isteyen bireyler buna kendi iradeleri doğrultusunda karar verirler. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte tüm merak edilenler...

Miraç Kandili 'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz de "Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur." buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir. Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.