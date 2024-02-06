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Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) o gece neler gördü? 🌙 Peygamberimiz'in göğe yükseldiği gece! Miraç Kandili anlam ve önemi

Miraç Gecesi, İslam inancında derin bir öneme sahip olan olaylardan biridir ve müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Bu gece, Hz. Muhammed'in gökyüzüne yaptığı yüce yolculuğu temsil eder ve inananlar için büyük bir ibret kaynağıdır. Miraç Gecesi, İslam peygamberi Muhammed'in (s.a.v) yaşadığı dönemde, Mekke'den Kudüs'e ardından semaya yaptığı muazzam bir yolculuğu anlatır. Bu yolculuk, İslam'ın temel inançlarından biri olan peygamberlik ve Allah'ın kuluyla olan ilişkisini derinlemesine anlamamıza yardımcı olur.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:51
Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV o gece neler gördü? 🌙 Peygamberimiz’in göğe yükseldiği gece! Miraç Kandili anlam ve önemi

Miraç Gecesi, İslam inancında derin bir maneviyatı ve önemi olan, Hz. Muhammed'in (SAV) Allah'ın lütfu ve izniyle gerçekleştirdiği ruhani bir yükselişin yaşandığı kutsal bir andır. Bu gece, "merdiven" veya "yükseliş" anlamına gelen Miraç kelimesiyle ifade edilir ve Müslümanlar için büyük bir anlam taşır. Bu özel gecede, Peygamber Efendimiz, semavi bir yolculuğa çıkarak en yüksek makamlara ulaşmış ve bu yolculuk esnasında birçok mucizeye şahit olmuştur. Miraç Gecesi, aynı zamanda, Müslümanların namaz ibadeti ile ilgili derinlemesine düşünmelerine ve araştırmalar yapmalarına vesile olur. Peki Hz. Muhammed (SAV) o gece neler gördü? İşte Miraç Kandili anlam ve önemi...

🌚 MİRAÇ NE DEMEKTİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.

🌙 MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat; merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlûkat olma bilinci zayıflayan insanın yeniden dirilişi için en büyük imkândır.

🌠 MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRA SURESİ

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir."(el-İsrâ, 1)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER EDİLİR?

🔴 Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

🔴 Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

🔴 Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

🔴 Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

🔴 O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

🔴 Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

🔴 Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Hz. Peygamber'in mi'racda Allah'ı görüp görmediği meselesi, onun sidretü'l-müntehâda "iki yay ucu aralığı kadar" (kābe kavseyn) Allah'a yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren âyetlere dayanır (en-Necm 53/7-14). Bu âyetlerde söz konusu edilen yaklaşmanın kimlerin arasında meydana geldiği ve Resûl-i Ekrem'in kimi gördüğü hususu iki şekilde anlaşılmaktadır.

Sahâbeden Hz. Âişe, Abdullah b. Mes'ûd, Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Hüreyre; tâbiînden Mücâhid b. Cebr, Hasan-ı Basrî, Katâde b. Diâme, Rebî' b. Enes ve müfessirlerin çoğu yaklaşma hadisesinin Hz. Peygamber ile Cebrâil arasında gerçekleştiğini kabul eder (Taberî, XXVII, 44-45; İbnü'l-Cevzî, VIII, 66).

Diğer görüş ise yaklaşmanın doğrudan Allah'la Resûl-i Ekrem arasında meydana geldiği şeklindedir. Enes b. Mâlik'ten Şerîk b. Abdullah yoluyla gelen mi'rac rivayeti buna delil teşkil etmektedir (Buhârî, "Tevḥîd", 37). Ancak hâfızası zayıf olduğu bilinen Şerîk'in nakledilen metni tam koruyamadığı bilinmektedir. (İbn Hacer, XII, 492). Rivayetlerde sidretü'l-müntehâya sadece peygamber ve meleklerin ulaşabildiği ve orayı geçmenin yalnız Resûlullah'a mahsus olduğu kaydedilir (Süyûtî, s. 76). Ancak İslâm âlimleri, Allah ile Resulü arasında böyle bir yakınlaşmanın açıkça tecessüme delâlet ettiğini ve ilgili metinlerin zaptı doğru olsa bile zâhirî mânalarıyla kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir.

BU GECE KUR'AN-I KERİM'DE NASIL GEÇER?

Bu gecede; Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz; şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden dünyaya döndü.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETİ

Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

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