Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!

Müslümanların manevi takviminde özel bir yere sahip olan ve mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili, bu yıl 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelmektedir. Bu kutsal gece, Hz. Muhammed'in Yüce Allah tarafından semaya davet edildiği ve insanlık için derin manevi mesajlar içeren bir yolculuğa çıktığı zamanı simgeler. Müminler, bu müstesna geceyi, kandil namazı kılarak ve dualar ederek idrak edeceklerdir. Miraç Kandili, aynı zamanda, müminlerin manevi bir muhasebe yapmaları, günahlarından arınmaları ve Allah'a olan bağlılıklarını yenilemeleri için bir fırsat sunar. Peki Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Diyanet namaz saatleri 2024! İşte detaylar...