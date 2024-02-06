Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Diyanet namaz saatleri 2024!

Müslümanların manevi takviminde özel bir yere sahip olan ve mübarek üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili , bu yıl 6 Şubat 2024 Salı gününe denk gelmektedir. Bu kutsal gece, Hz. Muhammed'in Yüce Allah tarafından semaya davet edildiği ve insanlık için derin manevi mesajlar içeren bir yolculuğa çıktığı zamanı simgeler. Müminler, bu müstesna geceyi, kandil namazı kılarak ve dualar ederek idrak edeceklerdir. Miraç Kandili, aynı zamanda, müminlerin manevi bir muhasebe yapmaları, günahlarından arınmaları ve Allah'a olan bağlılıklarını yenilemeleri için bir fırsat sunar. Peki Miraç Kandili akşamı kaç rekat namaz kılınır, nasıl niyet edilir? Miraç Kandili 12 rekat namazı nasıl kılınır? Diyanet namaz saatleri 2024! İşte detaylar...

KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;