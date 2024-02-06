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Miraç Kandili'nde camiye saat kaçta gidilir? 6 Şubat 2024 Diyanet namaz vakitleri 🕌 2024 Miraç Kandili saat kaçta başlıyor?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili, Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilir. Bu kutsal geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, camilerde toplanarak dualarını ederler. Miraç Kandili'nde camiye gitmek isteyenler, genellikle özel ibadet programları düzenlenen camilerde buluşurlar. Peki, Miraç Kandili saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:14 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:14
Miraç Kandili’nde camiye saat kaçta gidilir? 6 Şubat 2024 Diyanet namaz vakitleri 🕌 2024 Miraç Kandili saat kaçta başlıyor?

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan ve Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Bu kutsal gecede ibadet etmek isteyenler, genellikle camilere giderek özel ibadet programlarına katılırlar. İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ?

Müslümanlar, Miraç Kandili'nde ibadet ederek, dualarını ederken, birbirlerine kardeşlik ve barış duygularını pekiştirirler. Bu kutsal gecede, manevi yükselişin sembolü olan Miraç'ı anmak ve Allah'a yakınlığını hissetmek için camilere gidilir ve ibadetler gerçekleştirilir.

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Miraç kandili namazının kılınacağı saat merak ediliyor. Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili'nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler.

Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler 📿 Miraç Kandili ibadetleri, bu gece hangi dualar ile sureler okunmalı?Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler 📿 Miraç Kandili ibadetleri, bu gece hangi dualar ile sureler okunmalı?
Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler 📿 Miraç Kandili ibadetleri, bu gece hangi dualar ile sureler okunmalı?
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI niyeti, kılınışı, vakti! 🧎 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kaç rekat? Ne zaman, saat kaçta kılınmalı?MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI niyeti, kılınışı, vakti! 🧎 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kaç rekat? Ne zaman, saat kaçta kılınmalı?
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI niyeti, kılınışı, vakti! 🧎 2024 Diyanet Miraç Kandili namazı kaç rekat? Ne zaman, saat kaçta kılınmalı?

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