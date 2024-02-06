Miraç Kandili’nde camiye saat kaçta gidilir? 6 Şubat 2024 Diyanet namaz vakitleri 🕌 2024 Miraç Kandili saat kaçta başlıyor?

Miraç Kandili, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan ve Hazreti Peygamber'in Allah'ın huzuruna yükseldiği geceyi simgeler. Bu kutsal gecede ibadet etmek isteyenler, genellikle camilere giderek özel ibadet programlarına katılırlar. İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE CAMİYE GİDİLİR Mİ?

Müslümanlar, Miraç Kandili'nde ibadet ederek, dualarını ederken, birbirlerine kardeşlik ve barış duygularını pekiştirirler. Bu kutsal gecede, manevi yükselişin sembolü olan Miraç'ı anmak ve Allah'a yakınlığını hissetmek için camilere gidilir ve ibadetler gerçekleştirilir.