MİRAÇ KANDİLİ hadisli, ayetli, anlamlı, dualı, en güzel, resimli, yeni, farklı Whatsapp-Instagram mesajları ve sözleri... MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 🌙🌚

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Miraç Kandili, İslam aleminde büyük bir hürmet ve maneviyatla idrak edilen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişi ve Allah'ın huzuruna çıkışını simgeleyen müstesna bir gecedir. Bu özel gece, Müslümanların bir araya gelip ibadetlerini huşu içinde yerine getirdikleri, gönüllerin iman aşkıyla dolup taştığı ve duaların göklere yükseldiği bir zaman dilimidir. Miraç Kandili, aynı zamanda sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyenler için de bir fırsat sunar. Bu anlamlı gecede, Takvim.com.tr tarafından özel olarak hazırlanan görseller ve içten mesajlarla insanların sevdiklerine ulaşmalarına yardımcı olunuyor. 2024 yılı için seçilmiş resimli, yeni, anlamlı ve dualı Miraç Kandili mesajları, bu kutlu gecenin ruhunu yansıtan özel sözlerle doludur.