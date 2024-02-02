İbrahim Saraçoğlu’ndan zehri, yağı, toksinleri kapı dışarı edecek tarif: Karaciğeri baştan aşağı temizleyen, arındıran mucize kür!

🔶 Limonları sıkarak 2 yemek kaşığı limon suyunu bir kabın içine alın. 🔶 Sarımsakları soyun ve ezerek limon suyuna ekleyin. 🔶 Maydanozu iyice yıkayın ve doğrayarak karışıma ekleyin. 🔶 Zeytinyağını da ekleyerek malzemeleri karıştırın. 🔶 Hazırlanan karışımı bir kavanoza aktarın ve buzdolabında 24 saat dinlendirin.

📌 KULLANIM

🔶 Sabah kalktığınızda, kahvaltıdan bir saat önce, aç karnına 1 çorba kaşığı bu karışımı tüketin. 15 gün boyunca her gün düzenli olarak uygulayın.

Kürü yılda iki kez tekrar edebilirsiniz.

🔶 Bu detoks kürü, karaciğerinizi temizleyerek cildinizi canlandıracak, enerjinizi artıracak ve genel sağlığınıza olumlu katkılarda bulunacaktır. Ancak, sağlık durumu hakkında endişeleriniz varsa, bir uzmana danışmanız önemlidir. Unutmayın, sağlıklı bir yaşamın temeli dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uzman tavsiyeleridir.