İhya eder! 1 gramı bile altından, elmastan çok daha değerli! Türkiye’de sadece o ilde çıkartılıyor!

Türkiye'nin maden sektöründe son yıllarda parlayan bir yıldızı var: Diaspor. Değerli madenler arasında özel bir yere sahip olan diaspor, altın ve gümüş gibi geleneksel değerli madenlerin yanında, eşsiz özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte bu nadir taşın özellikleri, değeri ve dünya piyasasındaki yeri hakkında merak edilenler.

Diasporun bu benzersiz özelliği, onu mücevherat sektöründe son derece arzu edilen bir materyal yapar. Işık altında farklı renk tonlarına bürünebilmesi, her bir taşın adeta birbirinden farklı bir eser olmasını sağlar. Bu taşın ışıkla dans edercesine değişen renkleri, onu sadece bir değerli taş olmaktan çıkarıp, bir sanat eserine dönüştürür.