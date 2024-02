2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni 2024! 🤲 Diyanet bu hafta Cuma hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Depremin birinci y─▒l d├Ân├╝m├╝nde ayn─▒ zamanda Mira├ž Gecesi'ni idrak edece─čiz in┼čallah. Y├╝ce Rabbimiz, ─░sr├ó s├╗resinin ilk ayetinde bu geceyi bize ┼č├Âyle haber vermektedir: "Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir k─▒sm─▒n─▒ g├Âsterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Har├óm'dan, ├ževresini m├╝barek k─▒ld─▒─č─▒m─▒z Mescid-i Aks├ó'ya g├Ât├╝ren Allah, her t├╝rl├╝ eksiklikten m├╝nezzehtir."

├ťlkemizin deprem ku┼ča─č─▒nda yer almas─▒, bize daha da ├žok sorumluluk y├╝klemektedir. Her ┼čeyden ├Ânce b├╝t├╝n olumsuzluklara kar┼č─▒ tedbirli olal─▒m. Fay hatlar─▒n─▒ dikkate al─▒p gerekli zemin et├╝t ├žal─▒┼čmalar─▒n─▒ yapt─▒ktan sonra en do─čru ve en sa─člam malzemelerle binalar─▒m─▒z─▒ in┼ča edelim. Sorumluluklar─▒m─▒z─▒ yerine getirdikten sonra Allah'a tevekk├╝l edelim. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in "Allah her ┼čeyin en g├╝zel ┼čekilde yap─▒lmas─▒n─▒ emretmi┼čtir."1 hadisine uyarak, i┼člerimizi en iyi ┼čekilde yapal─▒m. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmayal─▒m.

K─▒ymetli Karde┼člerim!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), y├╝re─čimizin Kud├╝s ve Mescid-i Aks├ó ile ├žarpmas─▒n─▒, her daim oraya sahip ├ž─▒kmam─▒z─▒ emretmi┼čtir.3 ├ľyleyse karde┼člerimize verdi─čimiz maddi ve manevi deste─čimizi s├╝rd├╝relim. Zalimlere ve destek├žilerine kar┼č─▒ boykota devam edelim. Dualar─▒m─▒z─▒ karde┼člerimizden eksik etmeyelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e Mira├ž Gecesi hediye edilen, "├émenerras├╗l├╝" olarak bildi─čimiz Bakara s├╗resinin son ayetinde yer alan ┼ču dualarla bitiriyorum: "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yan─▒l─▒rsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bizden ├Âncekilere y├╝kledi─čin gibi bize a─č─▒r y├╝k y├╝kleme. Ey Rabbimiz! Bize g├╝c├╝m├╝z├╝n yetmedi─či ┼čeyleri y├╝kleme! Bizi affet, bizi ba─č─▒┼čla ve bize rahmet et! Sen bizim Mevl├óm─▒zs─▒n, k├ófirler toplulu─čuna kar┼č─▒ bize yard─▒m et!"