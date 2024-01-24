Kelliği tarihe gömecek çözüm! Saç ektirmeye servet harcamayın! Bu işi kökten halledecek formül çıktı

Biberiye ve karanfili bir cezve veya tencereye ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ekleyin. Karışımı kaynatın ve fokurdamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kaynatmaya devam edin. Kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumasını bekleyin.

NOTLAR:

Bu kürü düzenli olarak kullanmak, saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olabilir ve saç kökünü güçlendirerek daha sağlıklı saç çıkmasını sağlayabilir. Saçın beyazlamasını yavaşlatma ve elektriklenmeyi azaltma özelliklerine de sahiptir. Etkilerini görmek için kürü düzenli olarak 3 ay boyunca kullanmanız önerilir. Ancak kullanmadan önce alanında uzman bir doktora danışmanız önemlidir.