Kelliği tarihe gömecek çözüm! Saç ektirmeye servet harcamayın! Bu işi kökten halledecek formül çıktı

Uzun yıllardır süregelen bu soruna karşı bulunan çözüm, sıradan malzemelerle hazırlanan etkili bir karışıma dayanıyor. Bu karışım, sırma gibi parlak ve sağlıklı saçların geri dönüşünü vaat ediyor.
Uzun yıllardır süregelen bu soruna karşı bulunan çözüm, sıradan malzemelerle hazırlanan etkili bir karışıma dayanıyor. Bu karışım, sırma gibi parlak ve sağlıklı saçların geri dönüşünü vaat ediyor.
SAÇA ŞİFA OLAN KARIŞIM!
Saç dökülmesi sorunlarına karşı çözüm arayan herkes, saç ekimi operasyonlarına binlerce lira harcamak yerine, bu ekonomik ve etkili formülle saç sağlığına kavuşma fırsatını değerlendirebilir.
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı dolu dolu biberiye (kurusu veya tazesi)
1 tatlı kaşığı tepeleme karanfil
1 su bardağı su
YAPILIŞI:
Biberiye ve karanfili bir cezve veya tencereye ekleyin.
Üzerine 1 su bardağı su ekleyin.
Karışımı kaynatın ve fokurdamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kaynatmaya devam edin.
Kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğumasını bekleyin.
KULLANIMI:
Karışım soğuduktan sonra boş bir fısfıs şişesine dökün.
Banyodan çıktıktan sonra 3-5 kere saçınızın belirli noktalarına sıkarak masaj yapın.
Kür aynı zamanda saçtaki elektriklenmeyi alacak ve saça daha kolay şekil verilmesini sağlayacaktır.
NOTLAR:
Bu kürü düzenli olarak kullanmak, saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olabilir ve saç kökünü güçlendirerek daha sağlıklı saç çıkmasını sağlayabilir. Saçın beyazlamasını yavaşlatma ve elektriklenmeyi azaltma özelliklerine de sahiptir. Etkilerini görmek için kürü düzenli olarak 3 ay boyunca kullanmanız önerilir. Ancak kullanmadan önce alanında uzman bir doktora danışmanız önemlidir.