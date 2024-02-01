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Samsun'da akıl almaz olay! Silahla bir kişiyi karnından vurdu adliyeye giderken kahkaha attı: Az yakışıklı çıkalım abi

Samsun'da bir kişiyi tabanca ile vurarak yaralayan şahıs adliyeye giderken kahkaha attı. Kendisini çeken muhabire ise "Az yakışıklı çıkalım abi" demesi büyük tepki çekti.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 18:01 Güncelleme 01 Şubat 2024, 18:01
Samsun’da akıl almaz olay! Silahla bir kişiyi karnından vurdu adliyeye giderken kahkaha attı: Az yakışıklı çıkalım abi

Samsun'da yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp görüntüsünü çeken muhabire, "Az yakışıklı çıkalım abi" demesi tepki çekti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi.

▶️ "Ben öldürdüm az yakışıklı çıkalım"



Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan B.T.'yi (34) tabancayla karnından yaralayan İ.M. (36) ve yanındaki arkadaşı S.S.(29) olay yerinden kaçtı. Yaralı B.T. özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları sıcak takip sonrası, olaydan kısa bir süre sonra B.T.'yi saklandığı İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki çatı katında suç aletiyle birlikte yakaladı.



Olay sırasında B.T.'nin yanında olan S.S. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan B.T. ve S.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.S.'nin adliye önünde görüntüsünü çeken muhabire, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp, "Az yakışıklı çıkalım da abi" demesi dikkat çekti.

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